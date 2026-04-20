La 4ème édition de RabatRun les 25 et 26 avril

La 4e édition de RabatRun, un rendez-vous sportif citoyen ouvert au plus grand nombre, sera organisée les 25 et 26 courant, dans le cadre du programme national TheCityRun.



RabatRun vise à promouvoir la santé par la pratique régulière du sport, à valoriser les espaces naturels de la ville et à renforcer les liens entre citoyens, communautés sportives et organisations engagées, indique les organisateurs dans un communiqué.



Un événement installé dans la capitale



Pour sa 4ᵉ édition, RabatRun confirme son ancrage dans le paysage sportif de la capitale. Pensé comme un week-end convivial, inclusif et inspirant, l’événement s’adresse à toutes et à tous — familles, amis, collègues, sportifs réguliers ou occasionnels — dans un cadre naturel exceptionnel offert par la forêt Ibn Sina.

Au-delà du week-end, l’ambition reste la même : permettre à chacun de découvrir la communauté sportive locale, d’y trouver sa place et de continuer à pratiquer ensemble, durablement, précise la même source.

Un grand week-end d’activités ouvert à toutes et à tous



Sur deux journées, RabatRun propose un programme accessible à tous les âges et à tous les niveaux, autour de la course, de la marche, du fitness, du cardio et de plusieurs activités encadrées par les communautés sportives locales.

Le programme complet est disponible sur https://bit.ly/PlanningRabatRun, ainsi que sur les réseaux sociaux @RabatRun et sur le site officiel www.Rabat.Run.



La course chronométrée du dimanche



Le dimanche 26 avril, RabatRun proposera une course chronométrée avec dossard unique, sur des distances de 3, 6, 9, 12 et 15 km, au cœur de la forêt Ibn Sina.

Le départ sera commun à toutes les distances, et le classement sera établi automatiquement selon la distance réellement parcourue par chaque participant. Une formule pensée pour permettre à chacun, débutant comme confirmé, de se mesurer à son propre rythme dans un cadre festif et bienveillant.



Une mobilisation forte de la communauté sportive de Rabat



RabatRun se veut aussi un espace de rencontre entre le grand public et les acteurs du sport à Rabat. Pour cette 4ᵉ édition, de nombreux collectifs de coureurs, clubs et coachs de la capitale se mobilisent aux côtés de l’organisation, pour animer les activités du week-end et accueillir les participants sur place, poursuit le communiqué.

Cette mobilisation témoigne de l’ancrage de RabatRun dans l’écosystème sportif de la capitale et favorise la continuité de la pratique sportive au-delà du week-end.



TheCityRun : une dynamique nationale en progression



RabatRun s’inscrit dans le développement du programme national TheCityRun, aujourd’hui déployé dans plusieurs villes du Royaume.

À ce jour, 13 éditions ont déjà été organisées à travers le Royaume. RabatRun 2026 marquera la 14ᵉ étape du programme. En 2025, les événements de Casablanca, Rabat et Marrakech ont totalisé plus de 20.000 participants. En avril 2026, la 5ᵉ édition de CasablancaRun a réuni plus de 8.000 participants sur la promenade maritime de la Mosquée Hassan II, confirmant la dynamique nationale du programme. Pour 2026, l’ambition est de dépasser les 50.000 participants à l’échelle nationale.



Calendrier prévisionnel TheCityRun 2026



• CasablancaRun – 5ᵉ édition : 4 et 5 avril 2026 (réalisé)

• RabatRun – 4ᵉ édition : 25 et 26 avril 2026

MarrakechRun – 3ᵉ édition : 23 et 24 mai 2026

• TangerRun – 4ᵉ édition : 20 et 21 juin 2026

• FesRun – 1ʳᵉ édition : octobre 2026

• AgadirRun – 1ʳᵉ édition : novembre 2026

• OujdaRun – 1ʳᵉ édition : dates à définir

• DakhlaRun – 1ʳᵉ édition : dates à définir



Le calendrier national complet et actualisé est disponible sur www.MoroccoRun.com.

Un événement gratuit grâce aux partenaires, aux entreprises engagées et au soutien des médias

RabatRun demeure gratuit et ouvert à tous, grâce au soutien des autorités locales, des entreprises engagées telles que Opel, Livry, Indomie, Redal, Ciel et NeoMatrix, ainsi qu’aux entreprises qui choisissent de rejoindre l’événement à travers des participations corporate en mobilisant leurs collaborateurs.



TheCityRun adresse également ses remerciements à l’ensemble des médias nationaux qui, depuis la première édition, accompagnent, relaient et valorisent cette dynamique. Leur soutien constant - qu’il prenne la forme d’un partenariat officiel ou d’un appui éditorial fidèle - est un pilier essentiel de la réussite du programme et contribue à faire de chaque étape un rendez-vous national fédérateur et mobilisateur.



Les entreprises souhaitant rejoindre TheCityRun peuvent encore le faire, soit en tant que partenaires, soit en engageant leurs équipes dans le cadre d’une participation corporate, en s’inscrivant dans une dynamique nationale portée par un calendrier d’événements à travers plusieurs villes du Royaume. Plus d’informations sur https://Partners.TheCity.Run et sur www.MoroccoRun.com.