Essaouira accueille une journée dédiée à la jeunesse pour promouvoir la culture de la paix

La ville d'Essaouira a abrité, samedi, une journée des jeunes pour la paix, une initiative visant à mobiliser la jeunesse autour des valeurs de dialogue, de respect mutuel et de coexistence.



Placée sous le thème "La Jeunesse au cœur d'Essaouira : levier de diplomatie culturelle", cette rencontre, initiée par l'Association Yalla Mogador, avait pour objectifs de traduire l'héritage pluriel de la Cité des Alizés en actions concrètes, en favorisant l'expression citoyenne des jeunes, la promotion du vivre-ensemble et l'utilisation de l'art et de la culture comme vecteurs de rapprochement.



La journée a ainsi débuté par la projection du documentaire "Résister pour la paix", co-réalisé par Hanna Assouline et Sonia Terrab, fondatrices du mouvement "Les Guerrières de la Paix", suivie d'un échange interactif portant sur l'engagement des jeunes pour la paix aux niveaux local et international.



Dans une déclaration à la MAP, la vice-présidente des "Guerrières de la Paix", Fadela Vaillant, a souligné que cette rencontre intervient dans un contexte international marqué par la multiplication des conflits, relevant qu'Essaouira, en tant que ville de coexistence et de dialogue, offre un cadre propice pour porter un message d'unité.

"Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de donner la parole aux jeunes, qui constituent une force essentielle pour promouvoir des alternatives pacifiques", a-t-elle lancé.



L'événement a également donné lieu à des expressions artistiques, à travers une exposition réunissant des œuvres réalisées par l'artiste-peintre souiri, Adam Kachchaf, autour des valeurs de diversité et de paix, ainsi que la réalisation d'une fresque collective illustrant des messages d'espoir et de vivre-ensemble.

Dans ce cadre, Adam Kachchaf a confié à la MAP que cet événement constitue une plateforme d'expression pour les jeunes d'Essaouira et d'ailleurs, leur permettant de partager leurs visions de la paix à travers différentes formes artistiques.



Par ailleurs, la rencontre s'est poursuivie dans une ambiance conviviale, ponctuée par des moments musicaux, avant de s'achever par une marche symbolique reliant l'ancienne médina à la plage, au cours de laquelle les jeunes ont porté un message collectif de paix, d'espoir et de vivre-ensemble.



Approchée par la MAP, Bénédicte Taillieu Coutenceau, membre de l'Association Yalla Mogador, a fait savoir que cette journée s'inscrit dans une volonté d'engagement en faveur de la jeunesse, estimant que "la construction de la paix passe par l'implication des jeunes générations, avec l'accompagnement des aînés en tant que repères".



"Notre ambition est d'inscrire durablement la jeunesse au cœur des dynamiques de diplomatie culturelle à l'échelle locale, en faisant de la paix un projet collectif porté par les nouvelles générations", a-t-elle poursuivi.

A travers cette rencontre et des initiatives similaires, la ville d'Essaouira, riche de sa diversité culturelle et de son histoire millénaire, affirme davantage son positionnement comme espace d'échanges et de partage, où la jeunesse contribue activement à la promotion des valeurs de paix et d'ouverture.