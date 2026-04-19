Barcelone capitale des forces progressistes pour la défense de la démocratie

Dans un contexte international marqué par la montée des populismes et des extrêmes droites, la capitale catalane, Barcelone (Espagne), est devenue, fin de la semaine dernière, le carrefour des forces progressistes mondiales, réunissant plus de quatre mille personnalités issues de la politique, de la diplomatie, du syndicalisme et de la société civile.

En effet, des leaders des partis progressistes, des représentants d'organisations syndicales et autres chercheurs de plus de quarante pays, ont pris part à la quatrième édition du sommet "Mobilisation progressiste globale" (GPM).



Parmi les personnalités présentes, Driss Lachguar, Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), a présidé la délégation ittihadie à cet événement d’envergure internationale. Il a ainsi pris place aux côtés de chefs d’Etat et de gouvernement, de leaders de partis progressistes et de représentants syndicaux venus des quatre coins du globe.



Placée sous le thème «Pour la défense de la démocratie», cette rencontre visait à répondre aux défis urgents qui menacent les acquis démocratiques : poussée des autoritarismes, inégalités sociales croissantes, désinformation massive et montée des discours de haine. Les débats, organisés en sessions plénières et ateliers, ont mis l’accent sur la nécessité d’une coopération internationale renouvelée, plus équitable et solidaire.



Dans son intervention, le dirigeant ittihadi a réaffirmé l’engagement constant du parti de la Rose en faveur de la justice sociale, de l’Etat de droit et du pluralisme politique. Il a mis l’accent sur l’importance de bâtir des alliances transnationales entre les forces démocratiques et progressistes pour faire front commun contre les régressions autoritaires, tout en plaidant pour une gouvernance mondiale plus inclusive, respectueuse des spécificités nationales mais ouverte à la coopération.



La participation de l’USFP à ce sommet ne s’est pas limitée à une présence symbolique. Elle témoigne du rôle actif de l’USFP sur la scène progressiste internationale et de sa capacité à nourrir les réflexions globales sur l’avenir des démocraties. Pour Driss Lachguar, ces rencontres sont autant d’occasions de défendre un idéal commun, à savoir celui d’une démocratie effective, ancrée dans les droits humains, la dignité et le partage équitable des richesses.



La clôture de cette manifestation a été marquée par un discours du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, dans lequel il a de nouveau fustigé la droite.

«Je sais que l'horizon est chargé d'incertitudes et que l'extrême droite et la droite font du bruit, mais détrempez-vous : ils ne crient pas parce qu'ils sont en train de gagner, ils crient parce qu'ils savent que leur temps est compté », a-t-il martelé.



Il a également critiqué leur opposition à la régularisation des migrants. «Ce que je veux leur dire, c'est que l'Espagne est fille de la migration et qu'elle ne sera pas mère de la xénophobie», a déclaré le président du gouvernement espagnol et président également de l’IS. « Nous sommes fiers d'être du bon côté de l'histoire ».

A rappeler que la Mobilisation progressiste globale est l'effort collectif des partis, mouvements et organisations progressistes qui travaillent ensemble au-delà des frontières pour promouvoir la démocratie, la justice sociale, l'égalité et le développement durable.



T.M