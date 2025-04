Nador West Med : Le groupement "Boluda Towage-Marsa Maroc" désigné pour assurer les activités de remorquage et d'assistance

Le groupement constitué de Boluda Towage France, filiale du numéro 1 mondial du remorquage maritime "Boluda Corporación Marítima", et de Marsa Maroc, a été désigné, suite à un appel d'offres international lancé par Nador West Med (NWM), attributaire de l'autorisation d'exercice des activités de remorquage et d'assistance au port NWM pour une durée de 20 ans, à partir du dernier trimestre 2026.



Le groupement procèdera à la création d'une filiale commune pour la gestion de cette autorisation d'exercice et la réalisation des investissements y afférents, notamment l'acquisition d'une flotte de 4 remorqueurs d'une capacité de traction de 80 tonnes, pour un montant d'environ 45 millions d'euros, indique-t-on dans un communiqué.

Le capital de la filiale permissionnaire sera réparti à hauteur de 51% pour Boluda Towage France et de 49% pour Marsa Maroc, précise le communiqué.



Ce partenariat permettra à Marsa Maroc de structurer sa Business Unit Remorquage, créée pour capitaliser sur le savoir – faire spécifique à cette activité et le développer, à terme, pour en faire une expertise reconnue. A ce jour, la Business Unit Remorquage de Marsa Maroc assure cette prestation maritime au niveau de 7 ports (Nador, Al Hoceima, Mohammedia, Safi, Agadir, Laâyoune et Dakhla), rapporte la MAP.



Marsa Maroc est le leader national de la gestion de terminaux portuaires, opérant 25 terminaux dans 11 ports, pour un trafic total dépassant les 60 millions de tonnes.

Dans le cadre de sa nouvelle vision stratégique, Marsa Maroc ambitionne de renforcer sa position en Méditerranée tout en se positionnant comme partenaire portuaire, maritime et logistique intégré à l’international.



Cotée à la Bourse des valeurs de Casablanca, Marsa Maroc a pour actionnaire de référence le Groupe Tanger Med, développeur de plateformes portuaires, logistiques et industrielles.

Pour sa part, Boluda Towage France est une filiale de Boluda Corporación Marítima, leader mondial des services maritimes. Boluda Corporación Marítima exploite une flotte de plus de 400 navires dans une cinquantaine de pays et une centaine de ports à travers le monde.