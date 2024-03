Modeste regain de dynamisme attendu pour le commerce mondial des marchandises au premier trimestre

L’ Organisation mondiale du commerce (OMC) voit des signes annonçant une modeste augmentation du commerce mondial des marchandises au premier trimestre 2024. Après avoir enregistré des résultats médiocres en 2023, « le commerce mondial des marchandises pourrait commencer à afficher une augmentation modeste au premier trimestre de 2024 », a indiqué l’organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre les pays. L’analyse du dernier Baromètre du commerce des marchandises de l’OMC, un indicateur qui fournit des renseignements en temps réel sur l'évolution du commerce des marchandises par rapport aux tendances récentes, indique que le niveau actuel de celui-ci (100,6) est supérieur à l'indice trimestriel du volume du commerce, a-t-elle fait savoir. Bien qu’à peine plus élevé que la valeur de référence de 100 pour les deux indices, l’OMC estime que « cela laisse penser que la reprise du commerce des marchandises devrait se poursuivre progressivement dans les premiers mois de 2024 ». L’organisation prévient toutefois que les conflits régionaux et les tensions géopolitiques pourraient facilement compromettre d'éventuels gains. A propos du Baromètre du commerce des marchandises, il est à rappeler qu’une valeur supérieure à 100 indique que le volume des échanges se situe au-dessus de la tendance, tandis qu'une valeur inférieure à 100 indique que le commerce des marchandises est tombé, ou tombera prochainement, en dessous de la tendance, comme le souligne l’organisation dans une note publiée récemment. D’après la même source, au troisième trimestre 2023, le volume du commerce des marchandises était en recul de 0,4%, par rapport au trimestre précédent, et de 2,5% par rapport à la même période de 2022. L’OMC explique cette nette baisse en glissement annuel principalement par la croissance relativement forte enregistrée au cours des trois premiers trimestres de 2022. Il est important de noter qu’entre janvier et octobre 2023, le commerce des marchandises a généralement stagné et qu’en volume, il n'a presque pas varié au troisième trimestre par rapport au début de l'année et sa progression n'a été que de 3,2% sur deux ans. Il est évident que « ces évolutions sont plus négatives que les dernières prévisions publiées par l'OMC le 5 octobre 2023, qui anticipaient une croissance du commerce des marchandises de 0,8% en 2023 », a ainsi fait remarquer l’organisation. Dans sa note, l’OMC note également que les indices qui composent le baromètre sont essentiellement neutres: les indicateurs relatifs aux commandes à l'exportation (101,7) et au fret aérien (102,3) s'établissent légèrement au-dessus de la tendance et les mesures du transport par conteneurs (98,6) et du commerce des matières premières (99,1) restent légèrement inférieures à la tendance. En dépit du récent fléchissement, l'indice de la production et des ventes d'automobiles (106,3) reste de son côté bien supérieur à la tendance ; tandis que la reprise apparemment marquée du commerce des composants électroniques affichée par le baromètre précédent a été révisée (95,6). Qu’à cela ne tienne, l’organisation affirme qu’« une accélération du commerce des marchandises est attendue en 2024 car sa reprise intervient après une croissance inférieure à la moyenne en 2023 » sans toutefois ignorer que l'incertitude reste élevée en raison de la persistance des risques de détérioration.