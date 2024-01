Mobilisation de l’ONDA et de la RAM pour résorber les perturbations de la livraison des bagages en correspondance

L'aéroport Casablanca Mohammed V vient de mettre en place une cellule de coordination pour résorber les perturbations de la livraison des bagages en correspondance.



Selon un communiqué conjoint de la Royal Air Maroc (RAM) et de l'Office national des aéroports (ONDA), le traitement des bagages en correspondance au niveau du terminal 1 de l’aéroport Casablanca Mohammed V, dédié à la RAM et ses partenaires, connait une perturbation depuis une semaine.



Cette situation est due au changement du dispositif de contrôle auquel est soumise cette catégorie de bagages et entrainant des retards significatifs dans l’acheminement des bagages en transit, explique la même source.



Devant cette situation, l’aéroport Casablanca Mohammed V a mis en place une cellule de coordination regroupant en plus de RAM Handling, l’ensemble des partenaires aéroportuaires (Gendarmerie Royale, DGSN et Douanes, ...) pour mettre en place les actions et les moyens nécessaires à même d’accélérer le retour à la normale du traitement des bagages en correspondance.



Ainsi, le dispositif d’actions adopté consiste à renforcer le personnel de toutes les parties prenantes, notamment celui du handler et de ses sous-traitants, à exploiter de nouvelles zones de tri et de contrôle des bagages au niveau du T2 et du T3, ainsi qu'à accompagner les agents du handler et les former sur l’utilisation du système de tri bagages automatique du T1.



Et de noter que l’ONDA et RAM tiennent à rassurer les passagers concernés par ces retards que leurs équipes travaillent à pied d’œuvre, en parfaite concertation avec l’ensemble des intervenants partenaires, pour l’acheminement célère des bagages à leurs destinations.