Dimanche 5 Octobre 2025

Mise en échec d'une tentative de trafic international de drogue à El Guerguerat : Saisie de 53 kg et 630 gr de cocaïne
Une opération sécuritaire menée conjointement par les éléments de la Sûreté nationale et de la Douane au poste-frontière El Guerguerat, au sud de la ville de Dakhla, a permis, samedi soir, de mettre en échec une tentative de trafic international de drogue et de saisir 53 kilogrammes et 630 grammes de cocaïne, a-t-on indiqué de source sécuritaire.

L'opération de contrôle aux frontières et les fouilles menées à l'aide de chiens renifleurs ont permis de saisir la cargaison de drogue soigneusement dissimulée dans des cavités du châssis d'un camion de transport international de marchandises, portant des plaques d’immatriculation étrangères, en provenance d'un pays de l'Afrique subsaharienne, avant d'être abandonné par son conducteur à l'intérieur du poste-frontière, précise la même source.

Une enquête préliminaire a été ouverte sous la supervision du Parquet compétent, afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, identifier l'ensemble des personnes impliquées, et cerner les ramifications de ces activités criminelles, aussi bien au Maroc qu'à l'échelle régionale et internationale.

Cette opération conjointe s'inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus déployés par les différents services sécuritaires au niveau du poste-frontière El Guerguerat, en vue de lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, ainsi que pour surveiller et combattre toutes les formes de criminalité transnationale, conclut la même source.


