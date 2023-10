Meditour 2023: Les opérateurs touristiques appellent à renforcer la coopération entre les deux rives de la Méditerranée

Des opérateurs touristiques ont appelé, mardi à Fès, à renforcer la coopération entre les deux rives de la Méditerranée pour dynamiser le tourisme dans cette région.



Dans une allocution à l'occasion du 10ème Forum méditerranéen du tourisme "Meditour 2023", organisé à l'initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Fès-Meknès, le président de la Fédération des Chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services (FCMCIS), Lahoucine Alayoua, a souligné qu’à "travers l’étroite collaboration et le partenariat entre les parties prenantes, du nord et du sud de la Méditerranée, nous serons capables d’améliorer les expériences touristiques et offrir des expériences de qualité."



"Ce type de coopération contribue grandement à l’économie et à la création d’opportunités d’investissements. De cette façon, nous pourrons garantir la croissance durable du tourisme dans la région", a relevé M. Alayoua.



Le président de la Fédération a saisi cette occasion pour plaider pour un tourisme durable en Méditerranée, notant que cette région fait face à de grands défis écologiques et économiques dus à la pression touristique.



Dans ce sens, rapporte la MAP, il a estimé que les gouvernements, les institutions touristiques et les organisations écologiques doivent œuvrer ensemble pour établir un cadre légal et administratif efficace en matière d’organisation et de contrôle, ajoutant que l’investissement dans le tourisme durable est également à même de préserver les atouts de la région et garantir sa pérennité pour les générations futures.



"Faire le lien avec notre exceptionnel passé commun pour mieux envisager ensemble un développement touristique méditerranéen rayonnant, attractif et fédérateur est un défi qu’on se doit de relever", a affirmé, de son côté, le président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), Mohamed Semlali.



Et de poursuivre que le secteur du tourisme entend participer avec détermination et volontarisme à cette dynamique louable que le Forum Meditour entend impulser.



"La CNT, à l’instar de sa totale implication dans la co-construction avec l’État de la feuille de route encadrant le développement concerté du secteur touristique national, ne ménagera aucun effort pour participer à l’élaboration d’une stratégie prospective pertinente pour l’édification et l’amplification du tourisme méditerranéen, concept innovant et chantier ambitieux", a-t-il dit.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition, organisée en partenariat avec l'Association des Chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée "ASCAME" sous le thème "Investissements, cultures et innovation : le tourisme méditerranéen de demain" (24-26 octobre à Fès), ambitionne notamment de soutenir les entreprises alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD), promouvoir des projets d'investissement touristique, renforcer la coopération entre les acteurs du nord et du sud de la Méditerranée, valoriser la richesse touristique, et améliorer la qualité des expériences touristiques.



Trois conventions de partenariat ont été signées, à cette occasion, entre la Chambre de commerce, d'ndustrie et de services de la région de Fès-Meknès et des opérateurs touristiques marocains et étrangers.