Marrakech : Le salon "BTP Expo et Forum du BTP" souffle sa sixième bougie

Le coup d'envoi de la 6ème édition du Salon international du bâtiment et des travaux publics "BTP Expo et Forum du BTP" a été donné, mardi à Marrakech, avec la participation de plus de 100 exposants nationaux et internationaux représentant 25 pays.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 1er juin, sous le thème "Construire le Marocain de demain : Horizon 2030", offre l'opportunité aux exposants et visiteurs professionnels de prendre connaissance des avancées les plus récentes du secteur du BTP.



Organisée par la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP) et l'Association des importateurs de matériels de BTP (AIM-BTP), cette édition, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, et de divers acteurs institutionnels et professionnels, marocains et étrangers, s'annonce comme un événement incontournable pour tous ceux qui souhaitent être à la pointe de l'industrie, selon les organisateurs qui s'attendent cette année à près de 40.000 visiteurs professionnels.



Initiée en partenariat avec le ministère de l'Equipement et de l'Eau, le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, et le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, "BTP Expo et Forum du BTP" offre une plateforme pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement et les dernières innovations, et pour renforcer le réseautage et découvrir les tendances et enjeux qui façonneront le futur du BTP national et international.



S'exprimant à cette occasion, M. Baraka a souligné que cette manifestation représente une occasion pour l'échange des points de vue et le partage des expériences, des expertises et des nouveautés dans ce domaine entre les professionnels et acteurs de ce secteur vital à l'échelle nationale et internationale, ajoutant que cet évènement constitue un espace de débat "sérieux et fructueux" autour de thématiques pertinentes et cruciales, comme la vision 2030, rapporte la MAP.



Le Maroc s'est transformé en un chantier à ciel ouvert, avec à la clé une panoplie de projets et programmes structurants en perspective de l'organisation par le Royaume de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la co-organisation de la Coupe du Monde 2030, a fait constater le ministre, citant également les plans de Développement régionaux et le programme de reconstruction et de mise à niveau générale des régions touchées par le séisme d’Al Haouz, ainsi que des projets dans les domaines de l'eau et des infrastructures et d'autres secteurs, ce qui entraînera la mobilisation des investissements et créera une forte dynamique.



C'est dans cette optique que M. Baraka a appelé les différents acteurs et intervenants du secteur à la mobilisation pour être à la hauteur des attentes et relever les défis pour la réalisation de ces projets d'envergure dans les délais impartis.

Il a, par ailleurs, souligné le rôle central du secteur du BTP dans l'économie nationale et le développement durable du Royaume, précisant que le secteur contribue à hauteur de 6% au PIB et assure 12% des emplois.



Pour sa part, le président de la FNBTP, Mohamed Mahboub, a indiqué que le secteur représente "un moteur" et un "pilier fondamental" du développement du Royaume, mettant l'accent sur la nécessité d'anticiper les défis et les opportunités qui se profilent à l'horizon 2030



Il a expliqué que le choix du thème de cette édition traduit "notre engagement à jouer un rôle proactif dans la transformation de notre pays et à contribuer à son essor économique, d'où l'importance de nous préparer, dès maintenant, pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent", soulignant qu'"ensemble nous pouvons relever ces défis et mettre à profit cette opportunité historique au service du développement de notre pays".



Abondant dans le même sens, le président de l'AIM-BTP, Amine Lahrichi, a expliqué que le Maroc de demain "dépend de notre capacité à innover, collaborer et se préparer aux grands chantiers à venir", relevant que cette édition est "un tremplin vers un avenir prometteur pour ce secteur dynamique, durable et résilient".



"Notre pays est à la veille d'une accélération infrastructurelle inéluctable et importante", a-t-il soutenu, insistant sur l'importance de traduire les engagements du Royaume en chantiers pratiques avec "célérité et sérieux".



De son côté, le vice-président de la CGEM, Said El Hadi, a mis en avant l'importance de ce secteur clé de l'économie nationale, relevant que l'année 2024 marque "un tournant majeur" avec une panoplie de projets lancés dans divers domaines, ce qui constitue "un nouvel élan" à ce secteur pour réaliser "une forte, saine et durable croissance".

Il a, dans la foulée, insisté sur deux orientations fortes dans le sillage de cette croissance, à savoir la sécurité au niveau des différents maillons de la chaîne du secteur, et le respect de l'environnement.



Pour sa part, le président de l'Union des entrepreneurs dans les pays islamiques, Zakaria Abdelkader, a passé en revue les principales missions et les objectifs de cette organisation.



Après avoir mis en exergue les relations solides et séculaires entre le Maroc et l'Arabie saoudite, M. Abdelkader, également président du conseil d'administration de l'instance saoudienne des entrepreneurs, a partagé des données sur le secteur du BTP en Arabie saoudite, invitant les entreprises marocaines à explorer et saisir les opportunités qu'offre ce secteur dans son pays.



A noter que le Forum BTP qui accompagne ce salon vise à informer les participants des dernières innovations, à préparer l'écosystème du BTP aux grands chantiers futurs, à mettre en lumière les success stories des entreprises nationales et à promouvoir la collaboration entre les acteurs du secteur.



Au menu figurent cinq conférences scientifiques traitant de la "Vision 2030", incluant l'Initiative Atlantique et la Coupe du Monde 2030, de l'eau (infrastructures hydrauliques et rationalisation), ainsi que de l'habitat, avec un focus sur le logement et la reconstruction post-séisme.



Les débats s'articuleront également autour des grands chantiers BTP, incluant les stades, les ports et les routes, ainsi que de la durabilité et la sécurité dans le BTP, avec un accent mis sur l'efficacité énergétique et la résilience des infrastructures.

Les organisateurs proposeront également des sessions B2B et des démonstrations de matériels BTP, sachant que le salon et le forum sont ouverts aux professionnels et au grand public.