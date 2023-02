Maroc Telecom affiche un chiffre d’affaires de près de 35,7 MMDH en 2022

Maroc Telecom a terminé l’année 2022 en ligne avec ses objectifs opérationnels et financiers, annonce le Groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.



Malgré un contexte réglementaire, une intensité concurrentielle et des effets de la crise économique internationale sur l’inflation, le Groupe n’accuse qu’une légère baisse de 0,2% (-0,5% à change constant) de son chiffre d’affaires atteignant ainsi 35,7 milliards de dirhams au titre de l’année 2022.



Rien de bien grave puisque « la croissance des revenus des filiales Moov Africa ainsi que celle des activités de l’Internet Fixe au Maroc compensent en partie la baisse du Mobile au Maroc qui pâtit du contexte conjoncturel, concurrentiel et réglementaire », affirme l’opérateur téléphonique dans son communiqué.



Il faut dire que « grâce aux activités des filiales africaines qui affichent des indicateurs en croissance et aux efforts continus d’optimisation des coûts, le Groupe maintient un haut niveau de profitabilité qui lui permet d’assurer son niveau de développement», a annoncé le Groupe dont la base clients atteint 75,4 millions de clients en 2022.



Tiré principalement par la croissance de la base clients des filiales, le nombre de clients de la société ressort en hausse de 1,6% au terme de l’année écoulée, selon les résultats financiers à fin 2022.



En baisse de 0,5% (-0,8% à change constant), le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’établit à 18,49 MMDH, à fin décembre 2022, tandis que le taux de marge d’EBITDA ajusté se maintient au niveau élevé de 51,8% quasiment stable sur l’année.



A 11,46 MMDH, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté du Groupe Maroc Telecom recule de 1% (-1,4% à change constant) sur la même période, tandis que le taux de marge d’EBITA ajusté est de 32,1%. A noter que le résultat net ajusté part du Groupe atteint 5,82 MMDH à fin décembre 2022, soit une baisse de 3,3% à change constant.



Quant aux flux nets de trésorerie opérationnels(CFFO) ajustés, ils reculent de 7,1% à change constant pour atteindre 11,29 MMDH en raison essentiellement de la hausse des investissements, selon la même source relevant qu’au 31 décembre 2022, la dette nette consolidée du Groupe Maroc Telecom représente 0,8 fois l’EBITDA annuel du Groupe.



A fin décembre 2022, « les activités du Groupe au Maroc génèrent un chiffre d’affaires de 19,54 MMDH en baisse de 1,8% par rapport à 2021 », souligne l’opérateur.



Précisons que la bonne tenue de la Data Fixe (+6,7%) compense en partie la baisse des revenus du Mobile (-3,9%) qui continuent de pâtir du contexte conjoncturel, concurrentiel et réglementaire. « L’EBITDA ajusté s’élève à 10,97 MMDH, en recul de 2,3% par rapport à 2021.



Le taux de marge d’EBITDA ajusté se maintient au niveau élevé de 56,1% », poursuit la société assurant que l’EBITA ajusté atteint pour sa part 7,44 MMDH, en retrait de 2% (il représente un taux de marge ajusté de 38,1%) ; tandis que les CFFO ajustés augmentent de 8,6% pour s’établir à 7,79 MMDH.



Au niveau international, les activités du Groupe réalise un chiffre d’affaires de 17,24 MMDH, en hausse de 2% (+1,3% à change constant), grâce à la forte croissance de la Data Mobile (+28% à change constant(1)). Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 2,3% à change constant.



En ce qui concerne les perspectives du Groupe pour l’année 2023, Maroc Telecom prévoit, à périmètre et change constants, un chiffre d’affaires stable, un résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) stable ainsi que des acquisitions d’immobilisations(CAPEX) équivalant à environ 20% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.



Selon les explications de l’opérateur, ces prévisions se basent sur les « évolutions récentes du marché et dans la mesure où aucun nouvel événement exceptionnel majeur ne viendrait perturber l’activité du Groupe ».



Notons que pour anticiper les attentes de ses clients et mettre en œuvre sa stratégie alliant innovation et qualité de service, le Groupe entend poursuivre sa politique volontariste d’investissement.



Axée sur les réseaux Data Mobile et Fixe, elle « lui permettra de soutenir les activités en croissance tout en renforçant son rôle de moteur de la transformation digitale, tant sur le marché domestique qu’au niveau de ses pays de présence ».



Autre annonce contenue rendue publique, le Conseil de surveillance de Maroc Telecom proposera à sa prochaine Assemblée générale des actionnaires, la distribution d’un dividende de 2,19 dirhams par action, correspondant à un montant global de 1,9 milliard de dirhams. Ce qui représente un rendement de 2,25%.