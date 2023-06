Maroc-Suisse : Un partenariat économique renforcé dans les secteurs novateurs se projetant vers l’Afrique

Le Royaume du Maroc et la Confédération suisse se sont félicités, vendredi, de l'importance des échanges économiques entre les secteurs privés respectifs des deux pays.



S’exprimant lors d'un point de presse à l’issue des entretiens qu’ils ont eus à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le conseiller fédéral suisse, chef du Département fédéral des affaires étrangères, Ignazio Cassis, ont souligné l’importance de renforcer davantage le partenariat économique.



Ils ont mis en avant le potentiel économique commun en pleine croissance avec un volume total qui a dépassé les 700 millions de francs suisses pour la première fois en 2022, notant que le Royaume est le troisième partenaire en Afrique de la Confédération helvétique et que cette dernière figure dans le Top 10 des pays investisseurs étrangers au Maroc, avec 50 entreprises suisses au Maroc employant environ 7.000 personnes, rapporte la MAP.



M. Bourita a notamment mis en relief les opportunités qu'offre l'accord de libre-échange entre le Maroc et l'espace européen, notant qu'une structuration forte des acteurs économiques des deux pays et la mise en place d'un conseil des hommes d'affaires aideraient grandement dans cette perspective.



Evoquant les nouvelles voies de coopération conjointes Maroc-Suisse envers l’Afrique, M. Bourita a indiqué que les deux pays travaillent dans le cadre d'une coopération tripartite maroco-suisse avec l'Afrique, faisant état de la signature d'une série d’accords et de programmes de coopération entre l'Agence marocaine pour la coopération internationale et les directions suisses de la coopération.