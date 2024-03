Maroc : Plus de 2,1 millions de touristes à fin février dernier

Le nombre de touristes ayant visité le Maroc durant les deux premiers mois de 2024 s'est élevé à plus de 2,1 millions de personnes, en croissance de 14% comparativement à la même période un an auparavant, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire.



"Les efforts déployés pour promouvoir les destinations et améliorer leur accessibilité continuent de porter leurs fruits. En 2024, le tourisme marocain maintient sa voie vers l'atteinte des objectifs de la feuille de route, enregistrant 1,1 million d'arrivées en février, soit une hausse significative de 18% par rapport à février 2023.



Ainsi, durant les deux premiers mois de cette année, plus de 2,1 millions de touristes ont visité le Maroc, marquant une croissance de 14% par rapport à la même période de 2023", indique le ministère dans une brève sur les arrivées touristiques.



Au cœur de ces performances, le ministère note une contribution plus marquée des touristes étrangers, représentant 53% des arrivées, tandis que les Marocains résidant à l'étranger (MRE) constituent 47%.

D'après la même source, cette tendance ascendante témoigne de l'attrait continu du Maroc et de la pertinence des efforts déployés dans la promotion et l'aérien, conformément à la feuille de route 2023-2026 du tourisme.