Maroc-Argentine : Les échanges commerciaux s'élèvent à environ 1,5 milliard de dollars en 2022

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Argentine ont frôlé en 2022 le seuil de 1,5 milliard de dollars, en hausse de 48% par rapport aux chiffres de 2021, indique un document de l’Institut argentin de la statistique et des recensements (INDEC).



Les statistiques (provisoires) dévoilées par l’INDEC font ressortir des exportations d’Argentine vers le Maroc de 943,9 millions de dollars et des importations depuis le Maroc de 548,3 millions de dollars, soit un excédent commercial en faveur de l’Argentine de 395,7 millions de dollars.



La même source souligne que les exportations argentines vers le Maroc ont augmenté de 39% par rapport aux chiffres de 2021 (679,3 millions de dollars), alors que les importations du pays sud-américain ont fait un bond de 68,1%, en passant de 326,2 millions de dollars à 548,3 millions.



L’INDEC précise que les principaux produits importés du Maroc sont les voitures, les tracteurs et d’autres types de «véhicules terrestres», le sel, le soufre, le ciment, des machines, des pièces mécaniques et du matériel électrique.



Les principales exportations vers le Maroc sont composées de céréales, des huiles animales et végétales, des aliments pour animaux et des produits de la pêche.



Selon les chiffres dévoilés par l’INDEC, les échanges bilatéraux ont presque triplé au cours des cinq dernières années en passant de 642,9 millions de dollars en 2017, à presque 1,5 milliard de dollars l’année dernière.



Enfin, au niveau continental, l’Argentine est la deuxième destination des exportations marocaines vers l'Amérique Latine, après le Brésil, et la troisième source des importations marocaines, après le Brésil et le Mexique.