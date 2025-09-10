Marché obligataire primaire (28 août-03 septembre) : Concentration des levées sur la ligne de 2 ans

-
Sur un total proposé de 5.365 millions de dirhams (MDH), ces levées ont porté sur les échéances 13 semaines (200 MDH), 52 semaines (360 MDH) et 2 ans (2 MMDH), avec des taux limites respectifs de 1,69%, 2,05% et 2,24%, précise BKGR.
Ces adjudications ont entraîné une baisse des taux primaires de 1 point de base (pb) pour la ligne 13 semaines et des hausses respectives de +3,7 pbs et de +2,2 pbs pour les lignes à 52 semaines et 2 ans.
Concernant le marché secondaire, il a connu des mouvements baissiers notables sur la ligne 13 semaines (-50,16 pbs) dans le sillage de l'adjudication de cette maturité sur le marché primaire, sur la ligne 52 semaines (-18,34 pbs) et sur la ligne 26 semaines (-4,51 pbs).
Parallèlement, les lignes 2 ans, 5 ans et 10 ans ont enregistré des hausses respectives de 1,09 pbs, de 0,12 pbs et de 0,36 pbs.