Marché obligataire primaire (28 août-03 septembre) : Concentration des levées sur la ligne de 2 ans

Les levées du Trésor sur le marché obligataire primaire ont été concentrées, durant la période du 28 août au 03 septembre 2025, principalement sur la ligne de 2 ans, ressort-il de la récente note "Fixed Income Weekly" de BMCE Capital Global Research (BKGR).



Sur un total proposé de 5.365 millions de dirhams (MDH), ces levées ont porté sur les échéances 13 semaines (200 MDH), 52 semaines (360 MDH) et 2 ans (2 MMDH), avec des taux limites respectifs de 1,69%, 2,05% et 2,24%, précise BKGR.



Ces adjudications ont entraîné une baisse des taux primaires de 1 point de base (pb) pour la ligne 13 semaines et des hausses respectives de +3,7 pbs et de +2,2 pbs pour les lignes à 52 semaines et 2 ans.



Concernant le marché secondaire, il a connu des mouvements baissiers notables sur la ligne 13 semaines (-50,16 pbs) dans le sillage de l'adjudication de cette maturité sur le marché primaire, sur la ligne 52 semaines (-18,34 pbs) et sur la ligne 26 semaines (-4,51 pbs).



Parallèlement, les lignes 2 ans, 5 ans et 10 ans ont enregistré des hausses respectives de 1,09 pbs, de 0,12 pbs et de 0,36 pbs.