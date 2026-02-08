Taux débiteurs : Recul du taux global à 4,82% au T4-2025

Le taux débiteur global a reculé à 4,82% au quatrième trimestre 2025, contre 5,08% durant la même période un an auparavant, ressort-il de la récente enquête trimestrielle de Bank Al-Maghrib (BAM) sur les taux débiteurs.



Par objet économique, les taux se sont établis à 4,58% pour les facilités de trésorerie, à 4,95% pour les crédits à l’équipement, à 5,19% pour les prêts immobiliers et à 6,89% pour les crédits à la consommation, précise BAM.



Par secteur institutionnel, le taux des crédits aux particuliers ressort à 5,69% et celui des prêts aux entreprises non financières à 4,72%.



Concernant les crédits aux entreprises non financières privées, le taux s’est établi à 4,94%, avec un taux de 4,74% pour les grandes entreprises (GE) et de 5,22% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).