Banques cotées : Le PNB en hausse de 6% à fin septembre 2025

Le produit net bancaire (PNB) des sept banques cotées à la Bourse de Casablanca s’est établi à 72 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025, en hausse de 6% par rapport à l’année précédente, selon Attijari Global Research (AGR).



"Les réalisations des banques cotées à fin septembre 2025 sont globalement en ligne avec nos prévisions initiales. Le secteur coté affiche un PNB en hausse de 6% à 72 MMDH", fait savoir AGR dans son "Research Report - Equity" de février 2026.



Le résultat net part du groupe (RNPG) des banques cotées a, quant à lui, progressé de 13,6% à 17 MMDH à fin septembre, porté par l’effet volume et par plusieurs facteurs favorables, notamment l’optimisation du coût de la ressource avec un poids des ressources à vue (RAV) de 73% dans les dépôts, rapporte la MAP.



Parallèlement, la montée en charge des activités de marché dans un environnement de taux favorable, ainsi que l’adoption croissante du digital banking, ont permis une optimisation du réseau de distribution et une baisse du coefficient d’exploitation à 41%.

La note souligne également la baisse du coût du risque de 9,8% après deux années de hausse, grâce à l'appréciation de la qualité des actifs au Maroc et en Afrique.



Dans ses perspectives, AGR estime que le secteur bancaire coté demeure sous-évalué en Bourse. Dans un contexte où le ROE (Return on Equity) 26-27 franchit pour la 1ère fois la barre des 13%, le P/E (Price to Earnings ratio) du secteur ressort à un plus bas historique de 12,6x sur la même période.



En effet, jamais le P/E n’a été aussi bas par rapport à la rentabilité financière du secteur. Une situation inédite qui offrirait selon les experts d'AGR, un potentiel d’appréciation du secteur bancaire coté de +26% en 2026.