Tourisme : Fès et Nador, vitrines d’un «Maroc différent», selon Economía Digital

Les villes de Fès et de Nador s’affirment comme les vitrines d’un « Maroc différent », conjuguant patrimoine, nature et authenticité, souligne le journal électronique espagnol spécialisé dans l’actualité économique Economía Digital.



Au-delà des destinations marocaines traditionnellement les plus prisées, la publication relève que l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes vers Fès et Nador, dans le cadre du renforcement de l’offre estivale de la compagnie Vueling, reflète une évolution des tendances du marché touristique. Celle-ci, selon elle, est marquée par un intérêt croissant pour des expériences culturelles et naturelles.



S’agissant de Fès, le média met en avant le poids historique et spirituel de cette ville impériale fondée au VIIIᵉ siècle, considérée comme l’un des berceaux culturels du Royaume.



Sa médina, parmi les plus vastes et les mieux préservées du monde islamique, son artisanat traditionnel ainsi que ses institutions religieuses confèrent à la cité un positionnement de premier plan, pour le tourisme culturel, note le journal, rapporte la MAP.



Concernant Nador, Economía Digital observe que cette ville méditerranéenne de la région de l’Oriental demeure encore moins connue d’une large partie des voyageurs européens.

Le média souligne toutefois ses atouts naturels, notamment la lagune de Marchica, ses plages et son environnement préservé, qui en font une destination privilégiée pour le tourisme de nature et de détente.



L’article est illustré par une série de photographies mettant en valeur les paysages urbains et naturels de Fès et de Nador, renforçant, selon le journal espagnol, l’image d’un Maroc pluriel et attractif, soutenu par l’amélioration continue de sa connectivité aérienne avec l’Europe.