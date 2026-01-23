Le groupe CMGP finalise l'acquisition de la Compagnie de produits chimiques du Maroc

Le groupe CMGP, coté à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2024, a annoncé, jeudi, la finalisation de l'acquisition de la Compagnie de produits chimiques du Maroc (CPCM), auprès de ses actionnaires historiques, ABC Holding et M. Khalid Lahlou.



Cette opération porte sur 95% du capital, avec une perspective claire de monter à 100% à terme, précise le groupe CMGP dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



"Estimée à une valeur d'entreprise proche d'un milliard de dirhams, cette transaction s'inscrit dans la feuille de route stratégique de CMGP Group, en renforçant significativement sa présence sur le segment des produits phytosanitaires et chimiques à usage agricole, industriel et environnemental", fait savoir la même source.



Cette opération stratégique prolonge la dynamique de croissance externe entamée par le groupe CMGP avec l'acquisition de CAS en 2021, puis la prise de participation dans Agrosem en 2024. Elle vise à offrir aux agriculteurs et aux clients industriels une gamme élargie et mieux intégrée de solutions, en réponse aux enjeux croissants de performance agronomique, de durabilité et de compétitivité.



Avec l'intégration de CPCM, le groupe CMGP accélère son développement sur le marché des phytosanitaires, tout en élargissant son portefeuille à des produits chimiques destinés au traitement des eaux et à divers usages industriels (papier, carton, peinture, etc.).



Avec un chiffre d'affaires estimé à 500 millions de dirhams, CPCM contribuera à la création d'importantes synergies industrielles et commerciales, renforçant ainsi le modèle intégré, résilient et multi-sectoriel du groupe CMGP.