Marché du travail. 51,2% des chômeurs sont des primo-demandeurs d'emploi en 2023

La proportion des chômeurs primo-demandeurs d'emploi au Maroc s'est établi à 51,2% en 2023, ressort-il de la récente note d'information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux principales caractéristiques de la population active et ses composantes.



"En 2023, la majorité des chômeurs (82,3%) résident en milieu urbain, et parmi eux, 75,7% ont moins de 35 ans. De plus, 82,6% des chômeurs sont diplômés et 31,1% sont des femmes. Près de la moitié des chômeurs (51,2%) sont des primo-demandeurs d’emploi, et un pourcentage élevé (66%) sont au chômage depuis une année et plus", précise le HCP dans sa note.



Après avoir baissé de 12,3% à 11,8% entre 2021 et 2022, le taux de chômage est remonté à 13% en 2023, ce qui représente une augmentation de 1,2 point par rapport 2022, rappelle la même source, relevant que ce taux est passé, entre 2022 et 2023, de 15,8% à 16,8% en milieu urbain (+1 point) et de 5,2% à 6,3% (+1,1 point) en milieu rural.

Le taux du chômage a enregistré une hausse de 1,1 point parmi les femmes, passant de 17,2% à 18,3%, et de 1,2 point parmi les hommes, de 10,3% à 11,5%, rapporte la MAP.



Cette hausse a concerné l'ensemble des catégories d’âge. Ainsi, le taux de chômage est passé de 32,7% à 35,8% (+3,1 points) parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, de 19,2% à 20,6% (+1,4 point) pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 6,4% à 7,4% (1 point) pour celles de 35 à 44 ans, et de 3,3% à 3,7% pour celles de 45 ans et plus (+0,4 point).



Selon le diplôme, le taux de chômage a enregistré une hausse de 1,1 point parmi les diplômés, passant de 18,6% à 19,7%, et de 0,7 point parmi les personnes n’ayant aucun diplôme, passant de 4,2% à 4,9%.



Ce sont les diplômés de niveau moyen qui ont enregistré la hausse la plus importante avec un taux passant de 14,1% à 15,8% (+1,7 point). Ce taux a enregistré sa forte hausse parmi les titulaires de certificats en spécialisation professionnelle (+2,5 points avec un taux de 25,0%), suivis des titulaires des diplômes et certificats de l'enseignement primaire et secondaire collégial (+1,8 point avec un taux de 14,6%).



Le taux de chômage des diplômés de niveau supérieur a enregistré une quasi-stagnation, passant de 25,8% à 25,9%. Parmi cette catégorie, le taux de chômage des titulaires des diplômes supérieurs délivrés par les écoles et les instituts (y compris doctorats en médecine et en pharmacie) a connu une hausse de 0,7 point atteignant 9,4%.



Par ailleurs, au cours de cette période, le chômage a été marqué par la hausse de la proportion des personnes récemment en chômage. La part des personnes en situation de chômage depuis moins d’un an s'est élevée de 31,3% à 33,3%. Ainsi, la durée moyenne de chômage est passée de 33 mois à 32 mois.



D'un autre côté, le HCP fait remarquer que 27,8% des chômeurs se sont retrouvés dans cette situation suite à l'achèvement des études et 27% suite au licenciement ou à l'arrêt de l'activité de l'établissement.



Et de préciser: "Le volume des chômeurs ayant déjà travaillé a connu, entre 2022 et 2023, une augmentation de 98.000 personnes, passant de 673.000 à 771.000. De ce fait, leur part est passée, au cours de cette période, de 46,7% à 48,8%".



Selon la même source, près de 80,9% des chômeurs ayant déjà travaillé résident en milieu urbain, plus de trois quarts sont des hommes (79%) et plus de la moitié d’entre eux sont des jeunes âgés de 15 à 34 ans (56,7%).

Le HCP fait aussi savoir que près de 7 chômeurs ayant déjà travaillé sur 10 (71,2%) ont un diplôme, 46,2% de niveau moyen et 25% de niveau supérieur.



En outre, 85,2% de ces chômeurs étaient des salariés et 13,3% des auto-employés. Près de 55,2% exerçaient dans le secteur des " services", 18,4% dans les BTP (bâtiment et travaux publics) et 16% dans "l'industrie y compris l'artisanat". Près de trois sur dix de ces chômeurs (30,1%) exerçaient en tant que manœuvres non agricoles, manutentionnaires ou travailleurs de petits métiers, près d’un quart (28,3%) en tant que commerçants ou artisans et 20,6% en tant qu'employés.