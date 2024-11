Marché des capitaux : 77,12 MMDH de levées à fin septembre

Les levées des capitaux ont atteint 77,12 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, contre 47,62 MMDH une année auparavant, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Ces levées concernent les émissions de titres de créances négociables (TCN) avec plus de 60,68 MMDH, les émissions obligataires (11,68 MMDH) et les émissions de titres de capital (4,76 MMDH), précise l'AMMC qui vient de publier ses indicateurs mensuels du marché des capitaux de septembre 2024.



Au seul mois de septembre, les levées de capitaux se sont établies à plus de 4,58 MMDH, constituées des émissions de TCN (2,91 MMDH), des émissions obligataires (1,5 MMDH) et des émissions de titres de capital (170 millions de dirhams), fait savoir la même source.



Les indicateurs de l'AMMC font également état d'une baisse de 1%, en glissement annuel, de l'encours des opérations de prêt emprunt de titres à 34,1 MMDH à fin septembre.