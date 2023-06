Logismed : Débat sur l'offre des entrepôts face aux exigences de l’omnicanalité

La 10ème édition du Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed) a accueilli, mercredi, une table ronde sur le thème: "Quels entrepôts pour réponde aux exigences de l’omnicanalité ?".



Cette rencontre a pour but de présenter la typologie des entrepôts et de discuter du rôle des entreprises dans la mise en œuvre des bonnes pratiques pour se lancer dans un projet omnicanal, rapporte la MAP.



S’exprimant à cette occasion, Kamal Chraibi, associé fondateur d’un cabinet de conseil spécialisé en logistique et supply chain, a défini l’omnicanalité comme étant le fait de pouvoir regrouper l’ensemble des canaux de distribution au sein d’un entrepôt, où un groupement de flux est traité de manière cohérente, tout en assurant une interopérabilité entre les flux.



"Aujourd’hui, nous avons discuté du rôle de l’entrepôt au niveau des différents canaux de distribution et nous avons tenté d’expliquer les différences entre des entrepôts adaptés à un canal de distribution comme le e-commerce et des entrepôts adaptés à des canaux de distribution comme le BtoB", a-t-il indiqué.



Et d’ajouter qu’il n’y a pas de modèle d’entrepôt défini, l’idéal est d’adapter les processus, les équipements, le système d’information ainsi que la formation du personnel au canal de distribution à servir.



S’agissant du Maroc, M. Chraibi a affirmé que le Royaume dispose de tous les outils nécessaires pour traiter de la problématique de l’omnicanalité, notamment une main d’œuvre qualifiée, des prestataires de qualité ainsi que des systèmes d’information performants.

Pour sa part, Bruno Coste, directeur général d’un cabinet de conseil en supply chain, a soutenu que le déploiement d’une stratégie omnicanale par une entreprise est conditionné par la culture omnicanale de cette entreprise ainsi que son ambition technologique et digitale.



"L’entreprise en question doit proposer à ses clients une diversité de canaux d’accès aux produits. Ces canaux doivent être fusionnés, à l’aide des démarches stratégiques et intellectuelles", a-t-il dit.



Organisée sous l'égide du ministère du Transport et de la Logistique en partenariat avec l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), cette édition est rythmée par plusieurs activités, dont des conférences de haut niveau, des rencontres du Digital by PortNet ainsi qu’un évènement spécial pour fêter le 10ème anniversaire du Salon Logismed.



Créé en 2012, Logismed a pour objectifs principaux d’apporter une contribution active dans la promotion de la culture logistique au Maroc et la valorisation des métiers du secteur, ainsi que dans la création d’un mouvement soutenu fédérant toutes les composantes de la communauté logistique au plan national.