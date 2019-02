Liverpool maladroit, Barcelone muet

Tout reste à faire: Liverpool n'a pas réussi à s'imposer sur sa pelouse face au Bayern Munich (0-0), comme le Barcelone de Messi, tenu en échec à Lyon (0-0).

10 titres en C1 à eux deux mais aucun but à l'issue du match aller, Liverpool et le Bayern se sont séparés sur un 0-0 à Anfield mardi.

Finalistes face au Real Madrid l'an passé, les "Reds" peuvent regretter de ne pas aborder le match retour à Munich avec une victoire à domicile, la faute en partie aux ratés de leur attaquant sénégalais Sadio Mané. Avec la règle du but à l'extérieur, ce 0-0 n'est pas forcément un mauvais résultat pour Liverpool qui retrouvera pour le match retour son roc néerlandais van Dijk, suspendu mardi.

Mais le Bayern, demi-finaliste la saison passée, a montré qu'il avait retrouvé des couleurs depuis son début de saison raté.

Pour l'entraîneur des "Reds" Jürgen Klopp, la revanche face aux Bavarois, qui l'avaient privé en 2013 d'un sacre en C1 avec Dortmund en finale, attendra le 13 mars.

En quête de rachat après leur élimination peu glorieuse face à l'AS Rome (4-1, 0-3) en quarts l'année passée, Lionel Messi et consorts ont été archi-dominateurs à Lyon après une première période plus disputée.

Mais les Lyonnais sont toujours en vie à l'issue du match aller, malgré l'averse tombée sur les cages lyonnaises: un ballon trop long pour Messi, une déviation de la cuisse de Denayer ou une parade d'Anthony Lopes, le réalisme n'était pas barcelonais mardi.

Métamorphosés au parfum des grands matchs, l'OL et sa jeunesse peuvent encore rêver d'accrocher les Catalans à leur tableau de chasse après le Manchester City de Pep Guardiola, battu 2-1 en phase de groupes, et le PSG, défait 2-1 en Ligue 1.

En espérant que le match retour à Barcelone ne tourne pas à la désillusion comme il y a dix ans, quand le Barça avait étrillé Lyon 5-2 au Camp Nou après un match nul 1-1 à l'aller. Parmi les bourreaux de l'OL à l'époque figuraient déjà Lionel Messi, Sergio Busquets et Gerard Piqué...