Premier League : Arsenal à un match du titre tant attendu

Arsenal s'est rapproché du titre de champion d'Angleterre convoité depuis 2004, son dernier il y a vingt-deux ans, grâce au succès étriqué (1-0) obtenu contre l'avant-dernier Burnley lundi dans un Emirates déjà en fête, avant même l'ultime journée.



Le leader londonien (82 points) sera officiellement sacré si Manchester City (77 pts) ne bat pas Bournemouth.

Si son dauphin s'impose, en revanche, il faudra finir le travail contre Crystal Palace, dimanche durant la 38e et dernière journée, quand City recevra Aston Villa au même moment.



En attendant, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions a assuré le strict minimum, lundi, face à une équipe déjà reléguée et qui se présentait avec un bilan calamiteux au coup d'envoi (une victoire dans ses 27 derniers matches en championnat).



Arsenal a fait la différence sur un coup de pied arrêté ("set piece" en anglais), sa spécialité: corner de Bukayo Saka et tête de Kai Havertz (37e), titularisé devant aux dépens de Viktor Gyökeres.

Les supporters ont fait tourner leurs écharpes en l'air et chanté "Set Piece again olé olé", un refrain bien connu de l'Emirates.



Ils n'ont pas eu plus à se mettre sous la dent, puisqu'un poteau a repoussé un tir de Leandro Trossard (15e), un centre-tir de Saka a frôlé le cadre (30e) et l'arbitre a repoussé les deux penaltys réclamés par les Gunners en seconde période.



Le directeur du jeu a été en revanche très clément avec Havertz, à qui il a distribué un carton jaune pour un tacle sur la cheville d'un adversaire, à la limite de l'exclusion (67e).

L'entraîneur Mikel Arteta, qui a hurlé de rage et de soulagement au coup de sifflet final, avait mis quasiment son équipe type.

Au poste de latéral droit, l'Espagnol a opté pour Cristhian Mosquera (21 ans), en l'absence de Ben White (saison terminée) et de Jurriën Timber, qu'il espère récupérer d'ici la finale contre le PSG.