Pep Guardiola, le génie s'échappe

Le départ imminent de Pep Guardiola, proche d'être confirmé, laisse l'Angleterre orpheline d'un entraîneur nimbé de gloire et de génie, après une décennie loin de se résumer aux multiples trophées collectés par l'Espagnol avec Manchester City.



The Daily Mail a allumé la première mèche lundi soir en annonçant la nouvelle que tout le peuple des Citizens redoutait, et elle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la presse britannique et mondiale.



Celui qui a transformé l'équipe au maillot bleu ciel en monstre tout-puissant, aidé dans sa révolution par des footballeurs emblématiques et un riche propriétaire émirati, s'apprête à quitter le navire en fin de saison, après le dernier match du championnat dimanche.



Interrogé sur le sujet, Guardiola a régulièrement répété qu'il lui restait une année de contrat, sans toutefois totalement mettre fin aux spéculations.



"Vous comprenez que la première personne à qui je dois parler, c'est mon président. Tous les deux, une fois la saison terminée, nous nous assiérons et nous parlerons, c'est aussi simple que ça, et ensuite nous prendrons une décision", a-t-il évacué sur Sky Sports, mardi soir, après avoir dit adieu au titre à Bournemouth (1-1).



En dix ans, son armoire à trophées s'est remplie de vingt titres, dont six dans le championnat le plus relevé du monde, sans oublier la Ligue des champions en 2023, la toute première de l'histoire pour le club du nord-ouest de l'Angleterre.



En Premier League, il a écrit l'histoire avec plusieurs records, comme les 100 points collectés pour son premier titre en 2018, et les quatre sacres consécutifs de 2021 à 2024.



Il a aussi mené une superbe bataille avec le Liverpool de Jürgen Klopp, qu'il a dominé d'un petit point en 2019 puis en 2022, grâce à une victoire renversante contre Aston Villa (3-2) durant l'ultime journée.



Mais au-delà des titres, il y a l'empreinte footballistique laissée par l'entraîneur de 55 ans sur le football anglais et européen, d'élite ou amateur.



La patte guardiolesque, c'est un jeu léché parsemé de technique et d'audace, de passes courtes et rapides, notamment pour construire le jeu depuis l'arrière, même sous pression. Il a aussi redéfini certains postes, ou transformé certains joueurs, comme John Stones et son rôle hybride entre défense et milieu.



Pep, c'est des convictions fortes mais aussi des réinventions permanentes, un cerveau qui ne s'arrête jamais.



"Il a changé la façon dont je vois le football", a déclaré son actuel capitaine, Bernardo Silva, dimanche après avoir décroché une troisième Coupe d'Angleterre à ses côtés.



Le milieu portugais, lui aussi sur le départ, sera associé à jamais aux années mancuniennes de Guardiola, comme l'ont été avant lui Sergio Agüero, Fernandinho, David Silva, Kevin De Bruyne, Rodri ou encore Ilkay Gündogan, le capitaine du triplé historique de 2023.



Cette année-là, les Citizens ont réalisé un "Treble" (championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions) que seul le Manchester United d'Alex Ferguson avait réussi à faire, en 1999.



Le Catalan s'inscrit dans la lignée de l'Ecossais dans le palmarès et l'imaginaire collectif, même si son aîné est resté bien plus longtemps (27 ans) sur le banc des Red Devils, le voisin rival.



Guardiola a inspiré toute une génération d'entraîneurs, dont certains ont appris directement de lui: Vincent Kompany, son ancien capitaine et actuel entraîneur du Bayern Munich, ou ses anciens adjoints Mikel Arteta et Enzo Maresca.



Le premier vient de remporter le championnat d'Angleterre avec Arsenal avant la finale de la Ligue des champions face au Paris SG; le second est fortement pressenti pour assurer sa succession sur le banc de Manchester City.

