GP SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis : Yasmine Kabbaj rallie le deuxième tour

La Marocaine Yasmine Kabbaj s’est qualifiée, mardi, pour le deuxième tour de la 24è édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, disputé sur les courts du Club des Cheminots à Rabat, après sa victoire face à la Turque Berfu Cengiz en deux sets.



La joueuse marocaine s’est imposée sur le score de 7-6 (7-4), 6-3.



Kabbaj a livré une prestation solide, notamment lors du premier set remporté au jeu décisif, avant de confirmer sa supériorité dans la seconde manche pour décrocher son billet pour le tour suivant.



Dans une déclaration à la presse à l’issue du match, la Marocaine a indiqué avoir fait la différence grâce à sa discipline tactique et à sa concentration mentale.



Elle a ajouté avoir effectué des séances d’entraînement régulières sur les courts du club, en compagnie de son entraîneur, environ une semaine avant le début de la compétition.



Au prochain tour, Kabbaj affrontera l’Allemande Tatjana Maria.