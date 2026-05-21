Arsenal sacré champion d'Angleterre

Arsenal a été sacré champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004 après le match nul 1-1 concédé mardi à Bournemouth par son dauphin, Manchester City, lors de la 37e et avant-dernière journée.



Le club du nord de Londres, avec 82 points, peut plus être rejoint par l'équipe de Pep Guardiola (2e, 78 pts).



Il n'avait plus gagné la Premier League depuis vingt-deux ans, à l'époque des "Invincibles" d'Arsène Wenger, avec Thierry Henry, Robert Pirès et Patrick Vieira qui avaient été sacrés sans avoir perdu le moindre match.



Arsenal pourrait même réaliser un doublé inédit dans son histoire s'il venait à remporter sa première Ligue des champions, le 30 mai en finale contre le Paris Saint-Germain.