CAN U17: Le Maroc file en quarts et retrouve le Mondial au Qatar

La sélection marocaine de football (U17) s’est qualifiée pour la Coupe du Monde (Qatar-2026) en validant son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2026), grâce à sa victoire face à l’Egypte (2-1), lors de la 3è journée du groupe A, disputée mardi soir sur le terrain n°8 du Complexe Mohammed VI de football.



Les Lionceaux de l’Atlas ont ouvert le score grâce à Mohamed Amine Moustache à la 18è minute, avant qu’Imrane Talai ne double la mise dans le temps additionnel de la première période (45è+1). Les Egyptiens ont réduit l’écart en seconde mi-temps par l’intermédiaire de Ziad Saoudi (48è).



Dès l’entame de la rencontre, les protégés de Tiago Lima Pereira ont affiché une grande détermination pour imposer leur rythme. Leur domination s’est concrétisée à la 18è minute. Ibrahim Rebbaj a délivré une passe précise reprise victorieusement par Mohamed Amine Moustache.



Les Marocains ont, ensuite, poursuivi leurs offensives dans l’espoir d’aggraver le score, tandis que les Egyptiens tentaient de revenir dans la partie, notamment par Ahmed Safouat dont la frappe a été repoussée avec brio par le gardien Adam El Maach (34è).



A la 36è minute, les Lionceaux ont failli breaker sur une contre-attaque rapide, mais la défense égyptienne est intervenue à temps. Une minute plus tard, Adham Hassib a bénéficié d’une occasion nette d’égaliser, sans parvenir à tromper la vigilance d’Adam Maach.



Juste avant la pause, Imrane Talai a réussi à doubler la mise après un face-à-face remporté avec le gardien adverse, permettant au Maroc de regagner les vestiaires avec un avantage de deux buts.



Au retour des vestiaires, l’Egypte a réduit le score grâce à une superbe reprise acrobatique de Ziad Saoudi, profitant d’un moment de flottement dans la défense marocaine.



Les Egyptiens ont, ensuite, mis la pression à la recherche de l’égalisation, mais la solidité défensive marocaine et les interventions décisives d’Adam Maach ont permis aux Lionceaux de préserver leur avantage.



Face aux assauts adverses, les Marocains ont adopté une organisation plus prudente, avant de se montrer à nouveau dangereux en fin de rencontre, notamment par Ibrahim Rebbaj (70è) puis Mohamed Habib (80è), sans réussite.



Grâce à ce succès, les Lionceaux de l’Atlas terminent en tête du groupe A avec 7 points.



La Coupe du monde U17 se déroulera au Qatar du 19 novembre au 13 décembre prochains.