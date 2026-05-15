10 KM International by WeCasablanca : Victoire de Ouladha Hicham et Chane Fentaya Adane

Les athlètes Ouladha Hicham, chez les hommes, et Chane Fentaya Adane, chez les dames, ont remporté, dimanche, l’édition 2026 du 10 KM International by WeCasablanca, qui a réuni plus de 16.000 participants.

L'athlète marocain Ouladha Hicham s’est adjugé la première place après avoir parcouru la distance en 27 minutes et 59 secondes, devançant son compatriote Yassine El Allami, deuxième en 28 minutes, et l'Ethiopien Biniyam Melak, troisième en 28 minutes et 02 secondes.



Chez les dames, l'Ethiopienne Chane Fentaya Adane a remporté l’épreuve en signant un chrono de 31 minutes, devant la Marocaine Birdaha Fatima Al Zahra, deuxième en 31 minutes et 06 secondes, et l'Ethiopienne Kassie Wubrist Aschal, troisième avec le même temps.



A cette occasion, Ouladha Hicham s’est dit très heureux de cette victoire, remerciant les organisateurs pour les efforts déployés afin d’assurer la réussite de cette manifestation sportive, ainsi que l’ensemble des personnes ayant contribué à son bon déroulement.



Il a relevé que la course s’est déroulée dans des conditions particulières, notamment après les dernières précipitations, faisant part de sa satisfaction d’avoir réalisé une bonne performance.

De son côté, Birdaha Fatima Al Zahra, deuxième de l’épreuve féminine, s’est félicitée de la qualité de l’organisation, saluant les efforts du comité d’organisation pour assurer le succès de cette édition.



Elle a indiqué que la course a été très disputée, notamment en raison de la forte concurrence des athlètes kényanes, exprimant sa satisfaction d’avoir décroché la deuxième place dans une compétition de haut niveau.

L’athlète a, par ailleurs, affirmé que son prochain objectif est d’améliorer son chrono et de passer sous la barre des 30 minutes, avec l’ambition de représenter le Maroc de la meilleure manière lors des compétitions olympiques et mondiales.



Pour sa part, le directeur général de la Société de développement local Casablanca Events & Animation, Mohamed Jouahri, s’est félicité de la réussite de cette édition, qui a connu la participation de coureurs issus de 63 nationalités.



L’ambition, a-t-il poursuivi, est de permettre à cette course de réaliser de meilleures performances lors des prochaines éditions et de descendre sous la barre des 27 minutes sur la distance des 10 km.

Forte du succès de l’édition 2025, qui avait réuni plus de 12.000 coureurs de 52 nationalités, cette manifestation poursuit sa montée en puissance, avec un parcours homologué et une organisation conforme aux standards internationaux.

Le départ de la course a été donné à 8h30 depuis le boulevard Al Massira, sur un tracé empruntant plusieurs artères emblématiques de la capitale économique, notamment le boulevard d’Anfa et la Corniche.



L’encadrement de cette édition a mobilisé plus de 200 juges professionnels et 400 bénévoles, afin d’assurer le bon déroulement de cette manifestation sportive, devenue un rendez-vous majeur de la course sur route à Casablanca.