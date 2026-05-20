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Adil Mohamed Erradi, nouveau sélectionneur du Liberia

Mercredi 20 Mai 2026

Adil Mohamed Erradi, nouveau sélectionneur du Liberia
Adil Mohamed Erradi, nouveau sélectionneur du Liberia
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Le technicien maroco-belge Adil Mohamed Erradi a pris officiellement lundi les rênes de la sélection libérienne de football, en remplacement de Thomas Kojo qui assurait jusque-là le poste d’entraîneur des "Lone Stars" par intérim.

L’arrivée d'Adil Mohamed Erradi aux commandes des Lone Stars s’est matérialisée après la conclusion d’un contrat de 3 ans, avec la Fédération libérienne de football, a indiqué l'instance footballistique sur les réseaux sociaux.

Adil Mohamed Erradi aura donc, pour mission de restructurer la sélection du Liberia après une période de transition, de lui donner un nouveau souffle, et surtout de l’amener à réaliser de grandes performances lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.

Né le 6 décembre 1978 et titulaire d’une licence pro UEFA, Adil Mohamed Erradi dispose d’un long parcours professionnel à son actif. Après un passage au Ghana, il rejoint le Raja de Casablanca en juin 2017 comme entraîneur-adjoint de Juan Carlos Garrido, puis comme directeur technique de l’IR Tanger en 2017.

A partir de juillet 2019, il a pris les rênes du Club Rwandais de APR FC, avec lequel il bat le record national du nombre de matchs consécutifs sans défaite (50 matchs) et remporte le Championnat trois saisons consécutives : 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

En juillet 2022, il mène APR FC à la qualification au 2ème Tour de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), une première dans l’histoire d’un club rwandais.

Libé

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Tags : Adil Mohamed Erradi, sélectionneur du Liberia

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