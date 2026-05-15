Alexandre Santos : Il faut oublier le résultat du match aller et se préparer pour le retour devant notre public

L’entraîneur de l’AS FAR, Alexandre Santos, a souligné l’importance d’oublier la défaite (0-1) concédée dimanche soir à Pretoria face au Mamelodi Sundowns lors de la manche aller de la finale de la Ligue des champions d’Afrique 2025-2026, et de se préparer "au match retour à Rabat avec le grand soutien de notre public".



Lors d’une conférence de presse à l’issue de cette rencontre, Santos a insisté sur la nécessité de préserver l’équilibre et la concentration lors du match retour prévu le 24 mai, estimant que le soutien des supporters militaires à Rabat sera un facteur clé sur la voie de la conquête du titre continental.



Il a expliqué que la rencontre de dimanche n’avait pas été facile en raison de certains détails tactiques ayant manqué d’équilibre, indiquant que son équipe a été la plus proche d’ouvrir le score en première période, notamment entre la 20ème et la 40ème minute grâce à une forte pression offensive.

Il a toutefois reconnu plusieurs erreurs, notamment le fait d’avoir laissé certains espaces que l’équipe adverse a su exploiter de manière optimale.



"Notre culture de jeu est claire et repose sur l’initiative, mais dans ce type de grands rendez-vous, la force réside dans la capacité à maintenir l’équilibre tout au long de la rencontre", a-t-il soutenu.

Le technicien s’est dit confiant dans la capacité de son groupe à se ressaisir et à revenir en force lors du match retour à Rabat, mettant l’accent sur l’importance de la préparation physique et mentale pour la prochaine confrontation.



Il a conclu que l’objectif sera de démontrer la véritable force et la personnalité compétitive de l’AS FAR à domicile, tout en soulignant le rôle essentiel du soutien des supporters pour pousser l’équipe vers le sacre continental.

De son côté, l’entraîneur du club sud-africain, Miguel Cardoso, a estimé que la victoire (1-0) ne suffisait pas, même si elle constitue un important stimulant moral avant le match retour à Rabat.



Cardoso a salué la qualité technique de ce duel sportif, soulignant la capacité de son équipe à marquer "à tout moment et sur n’importe quel terrain", une caractéristique qu’elle partage avec l’AS FAR, "qui a également montré une solide organisation offensive".

Il a affirmé que la stratégie adoptée pour la suite ne s’éloignera pas du style habituel de l’équipe, tout en insistant sur la nécessité de gérer l’adversaire avec intelligence.



"Lors du match retour, notre concentration sera axée sur la préservation de notre identité footballistique et de notre style de jeu habituel, tout en montrant davantage de respect à l’AS FAR, qui a prouvé qu’il s’agit d’un adversaire redoutable possédant les qualités d’un champion", a-t-il ajouté.

Il a expliqué que les deux équipes ont affiché, sur les plans technique et tactique, "un niveau élevé et une grande qualité tactique reflétant leur importante valeur footballistique".



Par ailleurs, il a appelé les équipes arbitrales chargées de l’assistance vidéo à l’arbitrage à offrir un modèle professionnel à la hauteur des progrès du football africain, en allusion à l’interruption survenue au début de la deuxième mi-temps en raison d’un problème technique lié à la VAR.



En revanche, il a salué les scènes de fair-play et les échanges de salutations entre les joueurs des deux équipes après le coup de sifflet final, estimant que ces comportements exemplaires sont ce qui rend le continent africain fier de ses réalisations footballistiques et sportives aux yeux du monde.