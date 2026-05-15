Tour cycliste international du Nord : Salaheddine Mraouni sacré champion de la 4ème édition

Le cycliste marocain Salaheddine Mraouni, du club Al-Ula d'Arabie saoudite, a été sacré vainqueur de la quatrième édition du Tour cycliste international du Nord, qui a pris fin dimanche à Tanger.



Bien qu’il ait terminé troisième lors de la dernière étape, Mraouni a réussi à décrocher le maillot jaune, grâce à une performance chronométrique remarquable et une maîtrise des étapes parcourues à travers plusieurs villes et localités du Nord du Royaume, notamment Ksar Sghir, Oued Laou, Jebha, Al Hoceima, Issaguen, Chefchaouen, Ouezzane, Ksar El Kébir et Tanger.



Salaheddine Mraouni a remporté le maillot jaune et le titre aux dépens du coureur sud-africain Ethan Dike Joshua, du club Natural Greatness d’Espagne, qui a décroché le maillot à pois (meilleur grimpeur) et de Iban Gutierrez Mercader, du club Natural Greatness d’Espagne également, qui s’est vu adjuger le maillot bleu (meilleur jeune).



Côté classement général individuel, Salaheddine Mraouni s’est imposé face au Français Larpe Killian (France Club Défense) et à l’Espagnol Iban Gutierrez Mercader (Natural Greatness).

S’agissant de la 5ème et dernière étape du tour, l’espagnol Diego Gutierrez Ibanez (Natural Greatness) s’est démarqué, arrivant premier et devançant le Marocain Mohamed Sadki (Sidi Ali Unlock Maroc) et Salaheddine Mraouni.



Dans une déclaration à la MAP, Salaheddine Mraouni a indiqué que sa participation à ce tour s’inscrivait dans une continuité de compétitions disputées à l’étranger, notamment au Bénin avec l’équipe nationale marocaine, où il avait déjà remporté une étape ainsi que le classement par équipes.



Il a expliqué être arrivé récemment d’Arabie saoudite après avoir pris part à deux courses, ce qui a rendu la première étape difficile en raison de la fatigue liée au voyage, ajoutant également que le profil très vallonné du parcours a rendu l’épreuve exigeante dès le départ, avant de monter en puissance à partir de la deuxième étape.



“Le succès est venu progressivement, de la deuxième à la quatrième étape, où j’ai pu endosser le maillot jaune et tenter de le conserver jusqu’à la fin”, a-t-il affirmé, remerciant au passage son équipe d’Al-Ula ainsi que les formations marocaines pour leur soutien.



Pour sa part, le coureur espagnol Diego Gutierrez Ibanez, qui a remporté la 5ème étape, a exprimé sa satisfaction à l’issue du Tour cycliste international du Nord, saluant le travail de l’organisation et du personnel ayant contribué au bon déroulement de l’épreuve.

Il a indiqué que l’équipe s’est sentie “très bien accueillie” tout au long de la compétition, soulignant la beauté du parcours le long de la côte nord du Royaume, qu’il a qualifiée de “très agréable à parcourir”.



Quant à Mustapha Nejjari, figure du cyclisme marocain et conseiller technique au sein de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), il a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de cette édition internationale, affirmant que l’organisation reflète les efforts conjoints de la Fédération, de la Ligue Tanger-Tétouan-Al Hoceima de cyclisme, et de l’ensemble des partenaires régionaux.



Il a, par ailleurs, relevé que le départ de la course depuis Ksar El Kébir, ainsi que son arrivée à Tanger, illustrent le dynamisme des villes traversées, marquées par des projets de développement et une attractivité touristique croissante, notamment le long de la façade nord du Royaume.



Organisée par la Ligue Tanger-Tétouan-Al Hoceima de cyclisme, sous l’égide de la FRMC, cette manifestation s’est tenue du 13 au 17 mai, dans le cadre des festivités commémorant le 23ème anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.



La tenue de cet événement sportif international confirme la place croissante qu’occupe le Tour du Nord dans le calendrier des manifestations sportives nationales, tout en constituant une vitrine pour la mise en valeur des potentialités naturelles, culturelles et touristiques dont regorge la région.