Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Ligue des Champions d’Afrique : Fortunes diverses pour l’ASFAR et la RSB

Lundi 24 Novembre 2025

Ligue des Champions d’Afrique : Fortunes diverses pour l’ASFAR et la RSB
Ligue des Champions d’Afrique : Fortunes diverses pour l’ASFAR et la RSB
Autres articles
La Renaissance Berkane s’est imposée à domicile sur le club zambien de Power Dynamos par 3 buts à 0, samedi en match de la première journée du groupe A de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Les Oranges ont ouvert le score sur un but de Aaron Katebel contre son propre camp (14e minute), avant d’aggraver le score par les réalisations de Mounir Chouiar (16e) et Valere Paul Bassène (65e) sur pénalty.
Ce groupe comprend également les clubs égyptien de Pyramids FC, tenant du titre, et nigérian de Rivers United.

De son côté, l’AS FAR s’est inclinée face aux Tanzaniens de Young Africans sur le score de 1 but à 0, en match de la 1ère journée du Groupe B de la Ligue des champions de la CAF, disputé samedi à Zanzibar.

L’unique but des locaux a été inscrit par Prince Dube à la 58ème minute.
L’autre rencontre du groupe s’est terminée en faveur du club égyptien d’Al Ahly vainqueur par 4 à 1 de la formation algérienne de la JS Kabylie.

Libé

Lu 126 fois

Tags : ASFAR, Ligue des Champions d’Afrique, RSB

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication