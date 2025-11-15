Ligue des Champions d’Afrique : Fortunes diverses pour l’ASFAR et la RSB

La Renaissance Berkane s’est imposée à domicile sur le club zambien de Power Dynamos par 3 buts à 0, samedi en match de la première journée du groupe A de la Ligue des champions d’Afrique de football.



Les Oranges ont ouvert le score sur un but de Aaron Katebel contre son propre camp (14e minute), avant d’aggraver le score par les réalisations de Mounir Chouiar (16e) et Valere Paul Bassène (65e) sur pénalty.

Ce groupe comprend également les clubs égyptien de Pyramids FC, tenant du titre, et nigérian de Rivers United.



De son côté, l’AS FAR s’est inclinée face aux Tanzaniens de Young Africans sur le score de 1 but à 0, en match de la 1ère journée du Groupe B de la Ligue des champions de la CAF, disputé samedi à Zanzibar.



L’unique but des locaux a été inscrit par Prince Dube à la 58ème minute.

L’autre rencontre du groupe s’est terminée en faveur du club égyptien d’Al Ahly vainqueur par 4 à 1 de la formation algérienne de la JS Kabylie.