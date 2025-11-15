Ligue des Champions d’Afrique : Fortunes diverses pour l’ASFAR et la RSB

-
Coupe Arabe : La liste finale de Tarik Sektioui
-
Nabil Baha : La prestation des joueurs lors de la compétition a été exceptionnelle
-
A trente jours de la CAN, le Maroc s'impose comme une locomotive du football africain
-
Le cheval "Agador" remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de purs-sangs anglais
-
Et de deux pour l’ASFAR
Les Oranges ont ouvert le score sur un but de Aaron Katebel contre son propre camp (14e minute), avant d’aggraver le score par les réalisations de Mounir Chouiar (16e) et Valere Paul Bassène (65e) sur pénalty.
Ce groupe comprend également les clubs égyptien de Pyramids FC, tenant du titre, et nigérian de Rivers United.
De son côté, l’AS FAR s’est inclinée face aux Tanzaniens de Young Africans sur le score de 1 but à 0, en match de la 1ère journée du Groupe B de la Ligue des champions de la CAF, disputé samedi à Zanzibar.
L’unique but des locaux a été inscrit par Prince Dube à la 58ème minute.
L’autre rencontre du groupe s’est terminée en faveur du club égyptien d’Al Ahly vainqueur par 4 à 1 de la formation algérienne de la JS Kabylie.