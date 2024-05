Les professionnels de l'industrie agroalimentaire en conclave à Marrakech

Les travaux de la 118ème édition de la Convention annuelle de l'Association of Food Industry (AFI, Etats-Unis), un évènement phare qui réunit les acteurs clés de l'industrie pour partager les meilleures pratiques, renforcer les réseaux professionnels et discuter des tendances émergentes, ont débuté, vendredi à Marrakech.



Initiée en partenariat avec Morocco Foodex, cette rencontre de deux jours qui s’est délocalisée pour la première fois au Maroc, se veut une immersion inédite dans l'industrie agroalimentaire marocaine, permettant ainsi aux professionnels US d'explorer les secteurs clés de l'agriculture, de la pêche maritime, des agrumes et de production de l'huile d'olive au Royaume.



La tenue de cette édition au Maroc témoigne de l'engagement à favoriser la coopération transatlantique, promouvoir les produits agroalimentaires et de la pêche marocains sur le marché américain, tout en établissant des partenariats stratégiques dans un environnement propice à l'innovation et à la croissance, soulignent les organisateurs.



La convention annuelle de l’AFI offre aussi l'opportunité de tenir des rencontres B2B entre les exportateurs marocains et américains, et de développer les échanges avec des importateurs, des acheteurs et des experts internationaux.



Dans une déclaration à la MAP, le président du conseil d'administration de l'AFI, Karim Azzaoui, s'est réjoui de la tenue de cet événement à Marrakech, mettant en relief le développement soutenu qu'a connu le Maroc au cours des deux dernières décennies, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



M. Azzaoui a expliqué que cette rencontre offre une opportunité idoine aux professionnels américains et aux exportateurs marocains d'établir et de renforcer leurs contacts, faisant part de l'engagement et de la disposition de l'organisation, avec le soutien de Morocco Foodex, à persévérer sur cette voie pour le renforcement des échanges bilatéraux et favoriser la rencontre entre les professionnels marocains et américains.



Le Maroc a énormément d'atouts à faire valoir, non seulement dans le domaine agroalimentaire, mais aussi en termes d'infrastructures et de logistique, a-t-il dit, faisant savoir que la finalité demeure d'encourager les investissements directs.



De son côté, le président de l’AFI, Bob Bauer, a précisé que l'organisation tient rarement sa convention annuelle en dehors des États-Unis, faisant part de l'enthousiasme des adhérents après avoir appris que cette 118è édition se tiendra au Maroc "en raison de notre longue histoire de collaboration avec des exportateurs marocains".



Il s'est félicité, dans la foulée, du développement "incroyable" que connaît le Royaume, notant que "nos membres sont conscients du fait que les entreprises marocaines sont d'excellents partenaires commerciaux, car elles sont dotées des informations nécessaires sur la réglementation américaine en la matière".

Il s'agit d'un partenariat "gagnant-gagnant pour tous", a-t-il fait constater, relevant que l'ambition au cours de la prochaine étape est la création d'un tout nouveau marché aux Etats-Unis pour accueillir les produits marocains.



Pour sa part, la directrice générale de Morocco Foodex, Ghita El Ghorfi, s'est réjouie de la tenue au Maroc de cette convention annuelle de l'AFI, expliquant que "l'objectif pour nous demeure de faire la promotion du produit marocain".



Mettant en avant la diversité et la qualité des produits, ainsi que la richesse du terroir marocain, Mme El Ghorfi a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette réunion représente une occasion pour faire découvrir ces atouts aux professionnels US et de booster ainsi les exportations agroalimentaires marocaines vers ce pays, surtout que le Royaume "dispose d'un grand potentiel et d'une variété de produits distingués".



Quant au président de la Confédération Marocaine de l'Agriculture et du Développement Rural (COMADER), Rachid Benali, il a souligné l'importance de cette rencontre, tout en s'attardant sur les relations séculaires d'amitié existant entre le Royaume et les Etats-Unis.



Il a également expliqué que ce conclave offre une occasion appropriée pour consolider les liens entre les professionnels du secteur des deux pays, surtout que le Maroc constitue la porte d'accès vers l'Afrique, en sus des potentialités et atouts dont il regorge en termes d'infrastructures et de logistique.



Au menu de cette rencontre, figurent des séances plénières autour des défis et des perspectives d'avenir de l'industrie alimentaire, avec la participation de nombreux conférenciers marocains et américains, qui offriront une analyse approfondie des enjeux stratégiques et opérationnels du secteur.



Les présentations abordent aussi le secteur agricole et des agrumes au Maroc, les meilleures pratiques d'importation et d'exportation réglementées par la FDA (Food and Drug Administration). Des sujets spécifiques sur l'huile d'olive, les fruits de mer seront mis en lumière, de même que les aspects logistiques et les solutions en matière d'expédition entre le Maroc et les États-Unis.



Des master class ont lieu en amont de la convention, les 29 et 30 avril à Casablanca. Animées par M. Bauer, président de l’AFI, elles se sont focalisées sur le programme de vérification des fournisseurs étrangers de la FDA (Foreign Supplier Verification Program), une réglementation essentielle dans le cadre de la loi américaine sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA - Food Safety Modernization Act).



Fondée en 1906, l'AFI est une organisation américaine, dédiée au soutien des entreprises de l'industrie de l'importation alimentaire aux États-Unis. Sa mission est de garantir la conformité avec les lois et réglementations en vigueur, de promouvoir des pratiques commerciales équitables et de faciliter les opérations commerciales de ses membres.