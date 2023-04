Les produits industriels constituent plus de 86% des exportations marocaines

Les produits industriels constituent 86,8% des exportations marocaines, a affirmé le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, mardi à la Chambre des conseillers.



Lors de sa réponse à une question orale sur l'évaluation de la politique industrielle nationale, présentée par le Groupe Haraki, M. Mezzour a fait état de 1.600 projets industriels d'une enveloppe budgétaire de 125 milliards de dirhams, ajoutant que ces investissements visent à créer 320.000 emplois au cours des trois prochaines années.



Concernant la répartition de certains de ces investissements, le ministre a fait savoir que 596 projets portent sur les petites et très petites entreprises en vue de créer 26.000 emplois, tandis que 817 projets concernent les moyennes entreprises dans l'objectif de créer 80.000 emplois directs, mettant en exergue une forte demande pour l'investissement dans le domaine de l'industrie de la part des jeunes, outre le capital national, qui représente 88% des investissements dans l'industrie.



Dans ce sillage, il a souligné que le ministère avait épuisé, à la fin du mois de mars dernier, l'enveloppe budgétaire allouée à l'accompagnement de l'investissement industriel des petites et moyennes entreprises, indiquant que le ministère a demandé des fonds supplémentaires pour accompagner le rythme de cette dynamique créatrice d'emploi.