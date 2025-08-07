Les gestes concrets de Rabat et les slogans creux d'Alger

La junte militaire algérienne tient des discours enflammés, verbeux et creux en soutien à la cause palestinienne, mais dans les faits, ce soutien reste avant tout symbolique et dénué de toute consistance réelle.



Pis encore, une chape de plomb est imposée par les autorités algériennes sur ce sujet, comme en témoigne leur rejet catégorique de la demande d’organiser une marche de solidarité avec la population de Gaza, soumise depuis plusieurs mois à une offensive militaire israélienne meurtrière. Selon les organisateurs, la manifestation devait se tenir dans la capitale afin de dénoncer les bombardements et d’exiger un cessez-le-feu immédiat.



Aucune justification officielle n’a été rendue publique, mais plusieurs sources évoquent la crainte des autorités de voir l’événement prendre une tournure politique interne. Les organisateurs, regroupant associations, militants et personnalités publiques, affirment que leur démarche est purement humanitaire et vise à exprimer un soutien moral aux Palestiniens.



En Algérie, la décision d’interdire la marche suscite l’incompréhension et la colère de nombreux citoyens. Sur les réseaux sociaux, plusieurs voix dénoncent une contradiction entre le discours officiel et la réalité, accusant le gouvernement de restreindre les libertés publiques.



Ce refus tranche avec l’attitude du Maroc qui manifeste un vrai élan de solidarité à l’égard de la population de Gaza aussi bien au niveau officiel qu’au niveau populaire, et ce contrairement à ce que prétendent les calomniateurs qui ne cessent de cracher leur venin contre le Royaume.



A l’opposé de la majorité des acteurs internationaux opérant via des organisations non gouvernementales ou dans un cadre multilatéral, le Maroc se distingue en intervenant de manière directe et en acheminant des aides humanitaires sans intermédiaire à la population palestinienne en détresse.



En effet, sur Hautes Instructions de S.M le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, le Maroc a envoyé une aide humanitaire et médicale urgente de près de 180 tonnes au peuple palestinien, en particulier aux habitants de Gaza. Composée de denrées alimentaires, de lait et produits pour enfants, de médicaments, de matériel chirurgical, de couvertures, de tentes et d’équipements, cette aide vise à soulager les souffrances d’une population vivant sous blocus et dans des conditions extrêmement difficiles.



Plusieurs responsables palestiniens dont Ahmed Saïd Al-Tamimi, membre du Comité exécutif de l’OLP, et Mahmoud El Habache, conseiller du président palestinien, ont salué ce geste Royal qualifié de noble et constant. Ils ont souligné que l’engagement du Maroc envers la cause palestinienne est historique, sincère et durable, fondé sur la conviction que la Palestine est la cause de la dignité d’une nation entière, et non seulement celle d’un peuple.



Le ministre palestinien de l’Information, Ahmed Assaf, ainsi que la ministre du Développement social, Samah Hamad, ont insisté sur l’impact concret de cette aide dans un contexte de famine et de pénurie. Ils ont relevé qu’elle répond aux besoins urgents en nourriture et en médicaments, notamment pour les enfants, et contribue au renforcement des relations fraternelles entre les peuples marocain et palestinien. La ministre Hamad a également rappelé les projets menés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, notamment la prise en charge d’orphelins et d’enfants amputés.



Le Mufti d’Al-Qods, Cheikh Muhammad Hussein, a, pour sa part, souligné que cette initiative traduit la solidarité agissante et les positions honorables du Royaume en faveur des droits légitimes du peuple palestinien. L’ensemble des témoignages palestiniens convergent pour reconnaître le rôle central et constant du Maroc quant au soutien à la cause palestinienne, combinant discours de principe et actions concrètes aux moments critiques.



Mieux encore, alors que plusieurs pays arabes ont restreint, voire interdit, les manifestations en soutien à Gaza, le Maroc se distingue en autorisant les marches populaires et les rassemblements de solidarité. Dans les grandes villes du Royaume, des cortèges rassemblant associations, syndicats, partis politiques et simples citoyens se tiennent régulièrement pour dénoncer l’offensive israélienne et exprimer leur soutien au peuple palestinien.



Plusieurs responsables palestiniens ont salué cette double approche marocaine, combinant soutien humanitaire tangible et mobilisation populaire autorisée. Selon eux, cette attitude illustre l’attachement historique et constant du Maroc à la cause palestinienne, ainsi que sa volonté de maintenir vivante la solidarité arabo-islamique.



Mourad Tabet