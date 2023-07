Les Comores en voie de rejoindre l'OMC, avec le soutien du Maroc

Les Comores ont réalisé des progrès significatifs sur la voie de leur adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), avec le soutien du Maroc, dans le cadre de son engagement envers les intérêts des pays les moins avancés (PMA) et les principes de solidarité africaine.



A l'occasion des travaux du Conseil général de l'OMC, tenus à Genève les 24 et 25 juillet, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, en sa qualité de président du groupe de travail pour l’accession des Comores à l’Organisation, a présenté un rapport actualisé sur le processus d’accession de ce pays à l'OMC.



Ainsi, rapporte la MAP, M. Zniber a mis en avant les grands efforts consentis par les Comores, appuyés par la présidence du Maroc, appelant toutes les délégations à soutenir l’acte d’adhésion qui devrait être formalisé lors de la 13ème Conférence ministérielle, qui se tiendra, du 26 au 29 février, à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.



Il a également apporté tous les détails techniques concernant quelques sujets encore en suspens relatifs notamment à la législation douanière et au droit de la propriété intellectuel aux Comores.



A la suite de la présentation du rapport, une vingtaine de délégations ont pris la parole, dont particulièrement celles de la Chine, des Etats-Unis, de l'Union européenne, du Groupe africain, du Groupe arabe et du Groupe des PMA, pour souligner l’évolution très positive de ce dossier, réaffirmant l’engagement de parachever ce processus dans les délais.



Dans ses commentaires et observations, la directrice générale de l’OMC, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, a rendu un hommage particulier à l'implication "exceptionnelle" du Maroc dans ce dossier.



De son côté, M. Zniber a rappelé l’engagement du Maroc pour le multilatéralisme et son attachement au rôle des PMA dans ce contexte, soulignant que l’OMC a une responsabilité particulière pour promouvoir le commerce extérieur de ces pays, en les soutenant via une coopération technique avancée et la défense de leurs intérêts, dans un monde secoué par les crises économiques, sanitaires et géopolitiques.



Et d'ajouter qu'en sa qualité de président du Groupe de travail pour l’accession des Comores à l’OMC, il prévoit de convoquer la prochaine session du Groupe la semaine du 25 septembre prochain, de façon à conclure ce dossier au niveau de Genève avant la fin de l’année en cours.