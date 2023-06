Le volume des exportations des principaux secteurs industriels a atteint 369,7 MMDH en 4 ans

Le volume des exportations des principaux secteurs industriels est passé, entre 2018 et 2022, de 236,5 à 369,7 milliards de dirhams (MMDH), réalisant ainsi une progression "importante", a déclaré, mardi à Rabat, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



La période allant de 2019 à décembre 2022 a vu le passage des exportations du secteur automobile de 80,2 à 111,3 MMDH et celles du secteur aérien de 17,5 à 21,3 MMDH, a précisé M. Mezzour, en réponse à une question sur "La politique industrielle nationale, l'efficacité et l'impact", lors d'une réunion de la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants.



Et d'ajouter qu'au cours de la même période, les exportations du secteur du textile et du cuir sont passées de 36,9 à 43,960 MMDH, celles des industries alimentaires de 32,4 à 43,9 MMDH et celles de l'électricité et l'électronique de 10,4 à 18,6 MMDH, tandis que celles de l'Office chérifien des phosphates ont progressé de 41,6 à 102,4 MMDH.