Le premier Forum de l'entrepreneuriat prevu du 23 au 25 mai à Tanger

Le premier Forum de l'entrepreneuriat sera organisé, du 23 au 25 mai prochain à Tanger, à l'initiative de l'Organisation arabe pour le développement administratif (OADA).



Initié sous le thème "Le rôle des entrepreneurs dans la réalisation des objectifs du développement global et durable", le Forum vise à renforcer la culture de l'entrepreneuriat, identifier les compétences et les outils nécessaires pour assurer la durabilité des entreprises et mettre en évidence le rôle des relations publiques et des progrès technologiques pour faire face aux défis et aux crises actuelles, a déclaré l’organisation dans un communiqué.



Il s’agit également de soutenir les entrepreneurs émergents et de fournir des plateformes appropriées pour leur permettre de développer leurs projets, d'identifier les moyens de s’adapter avec les besoins de la société et les exigences de développement aux niveaux national et international, ainsi que de faciliter la coopération et le partenariat entre les entrepreneurs, les organisations et les gouvernements pour parvenir à un développement global et durable, rapporte la MAP.



Le forum examinera également la situation actuelle des projets novateurs, les moyens de les développer à travers les nouvelles technologies, les modèles réussis, les meilleures pratiques pour assurer leur durabilité, ainsi que les outils d’évaluation de la performance et les indicateurs de développement.



Les travaux du forum se répartissent en trois sessions qui incluent plusieurs thématiques, notamment l'entrepreneuriat, le concept de développement durable, les défis communs à l'entrepreneuriat dans la région arabe, la gestion des attentes, l'harmonisation des messages, le rôle des relations publiques et de la communication dans la réalisation du développement durable et les indicateurs d'évaluation des performances.