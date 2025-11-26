Le groupe OCP améliore son chiffre d’affaires à plus de 84,36 MMDH à fin septembre

Le chiffre d'affaires (CA) du groupe OCP a atteint plus de 84,36 milliards de dirhams (MMDH) au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 69,04 MMDH à la même période de l’année précédente. Cette croissance a été principalement portée par la hausse des volumes d'exportation de roche et d'engrais, soutenue par une forte demande mondiale, explique le groupe dans un communiqué.



Le CA des engrais phosphatés a augmenté de 17% en monnaie locale comparativement à l'an dernier. Les volumes de TSP ont progressé de 55% sur un an, représentant 30% des exportations totales d'engrais, avec des ventes particulièrement soutenues en Inde, au Brésil et sur certains marchés africains.



Cette performance illustre l'orientation stratégique de l'OCP, centrée sur des engrais agronomiquement efficaces, favorisant la productivité et la santé des sols, tout en répondant à la demande croissante sur les marchés de TSP.



Le CA de la roche s'est, quant à lui, amélioré de 112% en monnaie locale d'une année sur l'autre, à la faveur d'une forte croissance des volumes d'exportation. En revanche, le CA de l'acide phosphorique a reculé de 10% en raison de volumes de vente plus faibles et d'un recentrage volontaire vers la production d'engrais à plus forte valeur ajoutée, rapporte la MAP.



Par ailleurs, le groupe fait savoir que la Strategic Business Unit Specialty Products & Solutions (SPS) a connu un nouveau trimestre de forte croissance, avec un CA à l'export de près de 6,08 MMDH au cours des neuf premiers mois de 2025. Cette performance a été soutenue par la hausse des volumes d'acides spécialisés, d'engrais solubles dans l'eau et de phosphates pour l'alimentation animale, confirmant le rôle de SPS comme moteur de croissance structurel au sein du groupe.



Concernant la marge brute, elle s'est élevée à plus de 53,63 MMDH, contre 44,49 MMDH un an plus tôt. Cette amélioration résulte d'une forte croissance du CA et d'une gestion efficace des coûts tout au long de la chaîne de valeur, malgré la hausse des coûts des matières premières, notamment l'ammoniac et le soufre.



L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization / Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a dépassé 31,06 MMDH. La marge EBITDA, établie à 37%, témoigne de la solidité de la dynamique opérationnelle du groupe.



L’"OCP a enregistré une solide performance au troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de l'année, reflétant la robustesse de sa plateforme industrielle, sa résilience et son agilité commerciale face à une forte demande. Notre capacité à servir rapidement des volumes additionnels a permis de générer une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de nos principaux indicateurs financiers", souligne le management du groupe, cité dans le communiqué.

Et d'ajouter: "Notre flexibilité commerciale et industrielle, en particulier sur le TSP et les produits customisés, continue de différencier l’OCP dans un contexte où la performance de nos solutions customisées, qui améliorent la santé des sols et la productivité agricole, devient un avantage déterminant. Depuis le début de l'année, les ventes de produits customisés ont progressé de 55% et représentent désormais 30% des volumes totaux, confirmant la pertinence de notre stratégie axée sur des solutions à forte valeur ajoutée et adaptées aux besoins spécifiques des sols".



Sur le plan opérationnel, le management relève que le groupe a continué d'optimiser ses flux de production pour atténuer l'impact de la hausse des intrants, notamment l'ammoniac et le soufre. Cette discipline opérationnelle, associée à une demande soutenue en Inde et au Brésil, a permis à l’OCP d'absorber l'augmentation des volumes et de dégager des marges résilientes.

Et de conclure: "Notre feuille de route stratégique à long terme reste inchangée: élargir l'accès mondial à des solutions de nutrition végétale performantes, développer un modèle de production durable et poursuivre nos investissements dans la gestion de l'eau, les énergies renouvelables et l'ammoniac vert. Ces piliers sont essentiels pour garantir une base de coûts structurellement plus faible et construire un avenir plus durable pour l'industrie".