Saham Bank participe à la 19ème édition du Congrès mondial de l'eau du 1er au 5 décembre à Marrakech

Saham Bank a annoncé sa participation, du 1er au 5 décembre à Marrakech, au 19ème Congrès mondial de l'eau, un rendez-vous international majeur réunissant décideurs, experts, institutions financières et acteurs engagés dans la préservation et la gestion durable de l'eau.



Dans un contexte national marqué par le stress hydrique croissant et les défis climatiques, Saham Bank confirme son ancrage en tant qu’acteur financier engagé dans l’accompagnement des grands enjeux du Royaume, notamment ceux liés à la transition vers une économie résiliente et respectueuse des ressources naturelles.



"La gestion de l'eau est au cœur des enjeux de développement durable de notre pays. En tant qu'acteur financier responsable, nous nous engageons à soutenir les initiatives et les projets favorisant une meilleure gestion des ressources hydriques, en particulier dans les secteurs de l'industrie et des infrastructures", a souligné Anissa Chekroun, Chief Sustainability Officer chez Saham Bank.