Clôture du 2e Congrès international des mines du Maroc sous le signe du renforcement de la coopération régionale

Les travaux du 2e Congrès international des mines (IMC) du Maroc se sont achevés, mardi à Marrakech, après deux journées d'échanges axés sur le rôle des métaux stratégiques et critiques dans la souveraineté industrielle et énergétique.



Cet événement d'envergure, qui a réuni un aréopage d’experts, d’acteurs institutionnels, de partenaires internationaux et de représentants du secteur privé, a permis d’examiner les nouveaux défis liés à l’approvisionnement en ressources critiques, au développement d’écosystèmes industriels régionaux et aux exigences croissantes de durabilité dans les chaînes de valeur minières.



Les panels programmés ont ainsi mis en avant la pertinence du positionnement du Maroc comme pôle régional en matière de transformation, d’innovation et de sécurisation des métaux stratégiques, ainsi que l’importance de la coopération africaine dans un contexte mondial marqué par une forte demande et par la pression géo-économique sur les ressources, rapporte la MAP.



Dans une allocution de clôture, le directeur du Congrès, Mohammed Cherrat, a souligné que cette édition a confirmé la place incontournable du Maroc dans les discussions internationales sur les métaux critiques, et a mis en lumière la maturité des échanges entre les partenaires africains et européens.



Il a relevé que les interventions ont démontré la nécessité de renforcer les synergies régionales afin de créer une chaîne de valeur plus intégrée, capable de répondre aux besoins émergents de l’industrie mondiale.



M. Cherrat a également fait savoir que les contributions des partenaires, notamment ceux ayant accompagné les journées préalables d’expertise, ont permis d’enrichir la réflexion autour d’une gouvernance moderne des ressources minières, fondée sur l’innovation, la numérisation et la durabilité.



Selon lui, les discussions sur les stratégies bas carbone, les infrastructures nécessaires et les exigences de souveraineté énergétique ont offert un cadre pertinent pour anticiper les mutations du secteur.



Il a, par ailleurs, affirmé que le Congrès s’est imposé, au fil des éditions, comme une plateforme crédible pour partager les expériences internationales, analyser les tendances du marché et encourager l'émergence de solutions concrètes à même de consolider la résilience des économies africaines face aux évolutions technologiques mondiales.



Cet événement a été organisé par la Fédération de l’industrie minérale du Maroc (FDIM), en partenariat avec AME Trade Ltd, et avec le soutien du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, du ministère de l’Industrie et du Commerce et de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).