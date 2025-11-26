Bank Al-Maghrib : Emission de 654 millions de billets neufs en 2024

L'émission des billets neufs par Bank Al-Maghrib (BAM) a concerné, en 2024, un volume de 654 millions de coupures, ressort-il du rapport annuel de la Banque Centrale sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement et leur surveillance.



Ce volume est quasi similaire à celui enregistré en 2023, fait savoir ce rapport, ajoutant que la destruction s'est accrue, quant à elle, de 41%.



D'après la même source, l'entretien de la qualité, effectué conjointement par BAM et les Centres Privés de Tri (CPT), a atteint un volume de 4,6 milliards de billets, en hausse de 13% par rapport à l'année 2023.



La part du volume traité par les CPT s'est établie à 85% contre 87% en 2023, correspondant à 3,9 milliards de billets.



Le traitement des CPT a permis de produire l'équivalent de près de 2,4 milliards de billets valides recyclés directement aux banques contre 2,2 milliards un an auparavant, alors qu’un volume de 634 millions de billets valides a été versé à Bank Al-Maghrib. Le taux de recyclage qui en découle s’élève à 78,6% contre 78,3% en 2023, rapporte la MAP.



Par coupure, les grandes dénominations de 200 dirhams et de 100 dirhams ont marqué un taux de recyclage respectivement de 85% et 78%. En revanche, les petites dénominations de 50 dirhams et de 20 dirhams ont enregistré un taux de recyclage respectivement de 27% et 15%.

Pour sa part, le volume des pièces recyclées par les CPT s’est établi à 184 millions de pièces de monnaie, en baisse de 24% comparativement à 2023.



Le traitement effectué par la Banque a pour objectif de s’assurer de la qualité de l’entretien effectué par les CPT. Il porte aussi bien sur les versements des billets valides que sur les billets non valides.



Ledit rapport fait également savoir que le volume global de versements des CPT, composé de billets valides et billets non valides, a atteint 1,4 milliard au terme de 2024, contre 1,3 milliard en 2023.



Les versements des billets valides CPT se sont chiffrés à 634 millions de billets, en hausse de 7% en glissement annuel. De même, les versements de billets non valides ont augmenté de 10%, pour atteindre 793 millions contre 721 millions un an auparavant. Bank Al-Maghrib a, quant à elle, soumis au traitement automatique un volume de 666 millions de billets, en hausse de 29% par rapport à une année auparavant. Elle en a produit un volume de 412 millions de billets valides, soit 78 millions de billets de plus qu’en 2023.



Par catégorie de coupures, ce volume traité a concerné, en grande partie, les billets de 200 et 100 DH à hauteur de 90% contre 85% en 2023. En revanche, le traitement des petites dénominations (50 et 20 DH) a baissé, passant de 76 à 69 millions de coupures.



Au titre de l’année 2024, le planning de contrôle sur place des CPT et des banques a concerné, respectivement, 64 et 1.515 missions. 74% des écarts relevés ont été redressés.