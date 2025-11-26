Eaux Minérales d’Oulmès : Une émission d’ORA pour 350 MDH

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a annoncé avoir viser le prospectus relatif à l’émission d’obligations remboursables en actions (ORA) réservée à des investisseurs identifiés de la société les Eaux Minérales d’Oulmès pour un montant de 350 millions de dirhams (MDH).



La période de souscription de cette opération, d’une maturité de 2 ans et 6 mois avec un taux d’intérêt nominal de 3,59%, est du 1 er au 03 décembre 2025 à 15h30 inclus, indique l’AMMC dans un communiqué.



L’émission d’obligations remboursables en actions a été autorisée par l’assemblée générale extraordinaire tenue le 12 juin 2025, fait savoir le communiqué.



Un extrait du prospectus est disponible sur le site internet des Eaux Minérales d’Oulmès, souligne la même source, notant que des résumés du prospectus en langue arabe et anglaise seront publiés incessamment sur le site de la société et sur le site internet de l’AMMC.



Le prospectus visé par l’AMMC est tenu à la disposition du public au siège social de de la société et sur son site internet et disponible sur le site internet de la Bourse de Valeurs de Casablanca et de l’AMMC.



Les ORA sont des titres hybrides permettant à une entreprise d'emprunter des fonds tout en laissant la possibilité de rembourser les porteurs sous forme d'actions.

