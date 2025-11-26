La Bourse de Casablanca ouvre sur une note positive

La Bourse de Casablanca a ouvert en sur une note positive mercredi, son indice principal, le MASI, s'adjugeant 0,57% à 18.487,41 points (pts).



Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s'adjugeait 0,62% à 1.507,08 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, prenait également 0,62% à 1.252,53pts.



Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, baromètre des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’appréciait de 0,33% à 1.784,13 pts, rapporte la MAP.



Aux valeurs individuelles, TotalEnergies Marketing Maroc (+3,88% à 1.819DH), Bank of Africa (+3,50% à 227,80DH), CTM (+2,55% à 885 DH), Ciments du Maroc (+2,15% à 1.946 DH) et BCP (+1,79 % à 285 DH) affichaient les plus fortes hausses.



A l’inverse, IB Maroc.com (-5,88% à 70,01 DH), Eqdom (-2,71% à 1.222DH), Med Paper (-1,61% à 27,50DH), Douja Prom Addoha (-1,30% à 37,15 DH) et CMGP Group (-1,05% à 365,90 DH) accusaient les plus fortes baisses.



Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,25%.