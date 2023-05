Le déficit commercial continue de grimper à fin mars

Le déficit commercial a atteint 72,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2023 contre 64 MMDH à fin mars 2022 grimpant de 13,5% au terme des trois premiers mois de l’année en cours, a indiqué l’Office des Changes.



En effet, les importations ont augmenté de 10,1% (+17 MMDH) au titre du premier trimestre de l’année 2023 pour se situer à 182,1 MMDH contre 165,3 MMDH à fin mars 2022, selon les données publiées par l’organisme public.



Les mêmes données montrent que les exportations se sont de même élevées à 109,5 MMDH contre 101,3 MMDH une année auparavant enregistrant une hausse de 8% (+8,1 MMDH).



Dans le détail, la hausse des importations de biens a touché la majorité des groupes de produits. C’est notamment le cas des importations des biens d’équipement qui ont affiché une hausse de 22% (+7,0 MMDH) s’élevant à 39 MMDH à fin mars 2023 contre 32 MMDH à fin mars 2022.



Dans son rapport sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de mars 2023, l’Office attribue cette évolution, essentiellement, à la croissance des achats des moteurs à pistons (+49,1% ou +1,4 MMDH) et ceux des parties d’avions (+37,3% ou +1,0 MMDH).



A noter que les importations des produits finis de consommation ont bondi de 15,1%, suite principalement à la hausse des importations des parties et pièces pour voitures de tourisme de 46,2% atteignant 8,2 MMDH à fin mars 2023 contre 5,6 MMDH à fin mars 2022.



S’agissant des importations des produits énergétiques et celles des produits alimentaires, les chiffres suggèrent qu’elles ont enregistré respectivement des hausses de 15,7% et 16,9%.



L’Office constate, en revanche, que les achats des produits bruts ont accusé une baisse de 6,5% ou -674MDH suite au recul des achats des soufres bruts et non raffinés de 45,3% (-2,0 MMDH).



Autre baisse annoncée, celle des importations des semi produits qui ont reculé de 6,7% (-2,6 MMDH), suite à «la diminution des achats de l’ammoniac de 46,6% ou -2,5 MMDH (2,8 MMDH à fin mars 2023 contre 5,4 MMDH à fin mars 2022).



En ce qui concerne les exportations de marchandises, l’Office indique que leur accroissement a concerné la majorité des secteurs, essentiellement, le secteur de l’automobile, celui du textile et cuir et celui de l’électronique et électricité.



Ainsi, les ventes du secteur automobile ont affiché une augmentation de 44,8% ou +10,4 MMDH s’établissant à 33,9 MMDH à fin mars 2023 contre 23,4 MMDH à fin mars 2022.



Selon les explications de l’Office, «cette évolution fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir, le segment de la construction (+45,2% ou +4,6 MMDH), celui du câblage (+47,3% ou +3,6 MMDH) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+32,8% ou +590MDH) ».



En parallèle, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 16,6% ou +1,7 MMDH au titre des trois premiers mois de l’année 2023, en raison de « la hausse des exportations des vêtements confectionnés (+20,3% ou +1,3 MMDH), des articles de bonneterie (+9,7% ou +196MDH) et dans une moindre mesure des chaussures (+15,1% ou +125MDH)», peut-on lire dans le document publié par l’Office.



La même source indique par ailleurs que les ventes du secteur de l’agriculture et agroalimentaire se sont stabilisées à 25,2 MMDH à fin mars 2023 contre 25,1 MMDH au titre du premier trimestre de l’année 2022.



Selon ledit document, «cette évolution est attribuable à la hausse des exportations de l’industrie alimentaire de 6,4% ou +714MDH (11,9 MMDH à fin mars 2023 contre 11,2 MMDH à fin mars 2022), atténuée par la baisse des exportations de l’agriculture, sylviculture et chasse de 6,2% ou -843MDH (12,7 MMDH à fin mars 2023 contre 13,6 MMDH à fin mars 2022)».



Quant aux exportations des phosphates et dérivés, il ressort des données qu’elles se sont situées à 18,3 MMDH à fin mars 2023 contre 24,5 MMDH une année auparavant.



D’après l’Office des changes, « cette évolution s’explique par le recul des ventes des engrais naturels et chimiques (-22,9% ou -3,7 MMDH), de celles de l’acide phosphorique (-30,8% ou -1,5 MMDH) et de celles des phosphates (-29,1% ou -893MDH)».



Alain Bouithy