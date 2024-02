Le coude à coude entre l’ASFAR et le Raja se poursuit

La Renaissance Zemamra s’est inclinée sur sa pelouse face à l’AS FAR sur le score de 1 but à 0, mercredi au stade Ahmed Choukri, en match de la 18e journée de la Botola Pro D1.



Rabie Hrimat a marqué le but de la victoire des Militaires en transformant un penalty à la 64e minute

Le Raja de Casablanca, qui recevait au stade municipal de Berrechid, n’a pas été en reste et s'est imposé face au Maghreb de Fès sur le score de 1-0.



Le club casablancais l'a emporté grâce à un but signé Adam Ennafati à la 35è minute.

Grâce à cette victoire, le Raja occupe la tête du classement, ex aequo avec l'AS FAR (40 points), tandis que le Maghreb de Fès se maintient à la 8ème place (22 points).



Du côté du stade El Bachir de Mohammedia, la JS Salmi a battu le Wydad de Casablanca sur le score de 3-1. Les buts de la JS Salmi ont été inscrits par Mohamed El Khaloui (21è), Youssef El Motie (61è, c.s.c) et Younes Sakhi (68è). Zakria Draoui a marqué le seul but du Wydad à la 31è minute.



Juste après cette défaite, l’entraîneur du Wydad, le Tunisien Fouzi Benzarti a annoncé sa démission, mettant un terme à son troisième passage dans la demeure des Rouges. Sauf qu’au lendemain matin, le comité dirigeant du WAC a décidé de refuser la démission de Benzarti, sachant que le club devra disputer dans quelques jours son cinquième match de la phase de poules de la Ligue des champions contre les Botswanais de Galaxy.

A rappeler que l’entame de cette phase retour de la Botola a été fatale pour deux autres coaches, à savoir Alaoui Ismaïli du MAT et Amine El Karma de la RSB remplacés respectivement par Abdellatif Jrindou et le Tunisien Mouine Chaabani.



Le quatrième match disputé mercredi au stade municipal de Berkane entre la Renaissance locale et l’Union Touarga s’est achevé sur un nul blanc.



Les péripéties de cette manche devaient se clôturer hier avec la programmation de deux confrontations, à savoir MCO-IRT et SCCM-CAYB, sachant que le bal de cette journée a été ouvert mardi par les matches MAT-HUSA (1-1) et FUS-OCS (0-0).

Il convient de souligner en dernier lieu que le championnat Pro 1 se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 19ème journée, avec un match avancé vendredi à partir de 20 heures entre le HUSA et le FUS.



T.R avec MAP