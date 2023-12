Le Sommet africain du Commerce et de l'Investissement à Ifrane

La ville d’Ifrane abritera, du 6 au 8 décembre, le Sommet africain du Commerce et de l’Investissement sous le thème "construire des champions économiques africains".



Lors de ce Forum, les participants engageront une réflexion autour des enjeux et défis de la transformation économique et sociale de l’Afrique en adéquation avec la philosophie du forum, qui vise à contribuer à la construction d’un continent prospère, indique un communiqué de l'Association du Forum Africain I-AFRIKA, notant que pour son édition 2023, Ifrane Forum réunira "les acteurs et actrices du secteur privé africain, ainsi que les décideurs-décideuses et donneurs-donneuses d’ordre du continent".



Tout au long des 3 jours du forum, ces transformations seront abordées sur la base d’expériences de dirigeants africains ayant réussi le pari de développer de grandes entreprises, opérant sur les plans régionaux ou internationaux dans des secteurs divers des économies africaines, de l’industrie à l’agriculture, en passant par la technologie, le commerce, le BTP, la santé, les infrastructures…



Ce conclave sera l'occasion d'examiner plusieurs questions, à savoir "Quels sont les défis et les enjeux du secteur privé africain ?", "comment briser le plafond de verre qui empêche les entreprises africaines de dépasser le stade de la TPE ?", "l’entreprise africaine peut-elle être en situation de relever un double défi, celui de la création de richesses, celui de la création d’emplois ?" ou encore "comment le secteur privé africain peut-il saisir les opportunités naturelles et démographiques que représente le continent ?". Cette rencontre sera également l’occasion de "mettre en avant ces entrepreneurs africains qui ont eu le courage d’oser, et qui aujourd’hui montrent la voie, pour changer le destin économique du continent et inspirer sa jeunesse pour aller de l’avant", souligne-t-on.