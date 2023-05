Le SIAM retrouve ses marques à Meknès, après trois années d’absence

Le Royaume-Uni, pays à l’honneur de l’édition 2023



Le très attendu Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) fait son grand retour à Meknès, du 2 au 7 mai courant.Après trois années blanches, pour des considérations sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, les professionnels du secteur agricole venant des quatre coins du pays et du monde retrouveront en premier le chemin du Salon dans le cadre des journées qui leur sont dédiées (du mardi 2 au jeudi 4 mai).Ils pourront de nouveau slalomer et s’activer à travers les différents stands, pôles, pavillons et espaces du SIAM déployé sur une superficie de 18 ha dont 11 ha couverts, avant d’être rejoints par le grand public à compter de vendredi 5 mai.Le Royaume-Uni est l’invité d’honneur à cette nouvelle édition, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et placée sous le thème «Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable».Reflétant l’excellence des relations ancestrales qui le lient au Maroc, le choix du Royaume-Uni offre aux participants une belle opportunité pour découvrir et explorer la richesse et la diversité de l’agriculture britannique, a affirmé l’Association du Salon international de l’agriculture du Maroc.Un choix qui n’a rien d’anodin. Rappelons d’emblée que la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni dans le secteur de l’agriculture date de plusieurs années.Ensuite, les deux pays ont signé en 2019 un accord d’association qui a permis d’assurer un flux conséquent de produits agricoles et autres et, par ricochet, de booster la coopération bilatérale entre le Maroc et le Royaume-Uni.Comme l’a indiqué l’Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, lors d’une rencontre tenue récemment à Casablanca, l’on peut indiquer également que les exportations des fruits et légumes marocaines vers le Royaume-Uni ont connu une hausse de 15% au titre de l’année 2022.En effet, grâce à la hausse des exportations de tomates dont le Maroc est désormais le premier fournisseur du Royaume-Uni, elles sont passées de 350 M£ en 2021 à 400 M£ en 2022, principalement.A propos des tomates, les statistiques montrent que le Maroc en a exportées environ 30.000 tonnes vers le Royaume-Uni au cours des deux premiers mois de 2023. Ce qui est énorme, puisque cette quantité représente près de la moitié du volume (environ 45%) des tomates importées au Royaume-Uni durant cette même période.Evoquant la participation de son pays à cette quinzième édition, le diplomate britannique a par ailleurs précisé à cette même occasion que son pays prévoit d’organiser six (6) conférences et ateliers lors de ce Salon qui verra la participation d’une forte délégation comprenant plus d’une trentaine d’entreprises représentant des secteurs importants tels que l'agro-technique, les machines, le développement durable, l'horticulture et la logistique.Plus d’une soixantaine d’experts britanniques sont également attendus. Opérant dans le secteur agricole, ces deniers «prendront part à des panels autour des thèmes se rapportant à la pénurie d'eau, à l’investissement dans l’agriculture durable, à la recherche et développement, à la biodiversité et l’agri-tech, entre autres», a déclaré Tom Hill, Consul Général du Royaume-Uni à Casablanca et directeur Pays du département du Business et du Commerce du Royaume-Uni.A préciser que cette délégation, présidée par le ministre britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, Rt Hon Lord Richard Benyon, comprend également des représentants du gouvernement du Royaume-Uni, a confié le diplomate dans une interview accordée à la MAP.Pour lui, il ne fait aucun doute que «le SIAM vient couronner plusieurs exploits, non seulement dans le secteur agricole, mais aussi dans d'autres secteurs clés, objet de collaboration entre le Maroc et le Royaume-Uni».Rendez-vous par excellence des professionnels de l’agriculture nationale et internationale, le SIAM devrait drainer cette année quelque 900 000 visiteurs, soit 50 000 de plus que lors de la précédente édition. 1400 exposants et 65 pays participants, contre respectivement 1365 et 60, en 2019, sont également attendus à ce rendez-vous lancé en 2006 par l’Initiative et la Volonté Royales.Le SIAM 2023 s’articule autour de 10 pôles différents : «Régions du Royaume», «Sponsors et institutionnels», «International», «Produits», «Agro-fournitures», «Nature et Environnement», « Produits du terroir», «Elevage», «Machinisme» et «Conférences».Selon le programme concocté par les organisateurs de cette grand-messe de l’agriculture, l’édition 2023 va abriter près de 40 conférences traitant de différentes thématiques en lien avec le thème de cette année et les actualités agricoles.Ainsi que le précise le département de tutelle, plusieurs ateliers et de conférences traiteront de sujets d’actualité, notamment la souveraineté alimentaire et le changement climatique.Le ministère de l’Agriculture annonce en outre la signature de 20 contrat-programmes relatifs aux chaînes de production.Pour rappel, la dernière édition du SIAM s’est tenue en 2019. Selon les chiffres publiés par l’Association du Salon international de l’agriculture du Maroc, le SIAM avait attiré cette année-là quelque 850 000 visiteurs, 595 journalistes représentant les médias nationaux et internationaux et connu l’organisation de 35 conférences et la signature de 42 conventions.Elle avait par ailleurs accueilli la Suisse comme pays, invité d’honneur.