Le Royaume-Uni réaffirme son engagement à approfondir le partenariat avec le Maroc

Le gouvernement britannique a réaffirmé, mercredi par la voix de Ben Coleman, Envoyé commercial du Premier ministre Keir Starmer auprès du Maroc et de l’Afrique de l’Ouest, son engagement à approfondir le partenariat avec le Maroc, qualifiant le Royaume de «partenaire de confiance».



«Le gouvernement britannique est entièrement engagé à approfondir les relations entre nos deux pays», a indiqué M. Coleman, qui s’exprimait lors de la conférence, “Morocco Capital Markets Days” qui tient sa huitième édition à la City, quartier financier de Londres. L’Envoyé du Premier ministre britannique s’est félicité de la tenue de cette conférence qui permettra, a-t-il dit, de renforcer les liens entre les marchés financiers marocain et britannique.



Cette conférence intervient au moment où de vastes opportunités s’offrent pour le développement des relations économiques et commerciales entre le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc, deux pays liés par une relation vieille de plus de 800 ans. « En tant qu’Envoyé commercial, je suis déterminé à jouer un rôle pour aider à renforcer les investissements et veiller à ce que le Maroc et le Royaume-Uni soient capables de saisir les opportunités offertes », a encore dit M. Coleman devant un parterre de diplomates, de responsables gouvernementaux et de professionnels du monde des finances.



Le responsable a tenu à souligner ce qu’il a qualifié d’«importance spéciale» que le gouvernement britannique accorde aux relations avec le Maroc pour bâtir sur les liens de longue date qui unissent les deux Royaumes afin de rehausser leur partenariat. Les deux pays avaient signé leur premier accord commercial en 1721, soit il y a plus de trois siècles, a rappelé M. Coleman, relevant que depuis cette date, les échanges commerciaux maroco-britanniques n’ont jamais cessé de se développer. «Aujourdhui, nous avons besoin de bâtir sur cet héritage historique et sur les progrès réalisés pour consolider nos relations», a-t-il dit.



L’évolution positive des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays « est un gage de confiance et le reflet d’une ambition partagée», s’est félicité M. Coleman, se disant confiant que les deux pays disposent de toutes les potentialités pour aller de l’avant.



«Nos économies sont très complémentaires», a-t-il fait observer, relevant que “Morocco Capital Markets Days”, qui se tiennent à la City, le centre financier le plus important au monde, revêt une importance particulière dans le sens où l’évènement permettra d’examiner les moyens d’accompagner financièrement le développement des relations économiques entre les deux pays.



Le responsable britannique n’a pas manqué de mettre en lumière les énormes progrès réalisés par le Maroc en particulier dans le domaine du développement des infrastructures.



Il a cité notamment l’extension de la ligne LGV comme exemple des grands projets structurants qui vont changer la face du Maroc en perspective de la Coupe du Monde 2030 de football que le Royaume coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Ces projets illustrent à la fois la vision et la détermination du Maroc, a dit le responsable britannique, exprimant la disposition du Royaume-Uni à prendre part à cet élan de progrès que connaît le Royaume du Maroc.



L’Envoyé commercial du Premier ministre britannique a tenu à souligner l’importance du partenariat avec le Maroc en Afrique de l’Ouest et au-delà. «Le Maroc est une formidable porte d’entrée en Afrique», a-t-il précisé. Et de souligner que la communauté d’affaires a un rôle crucial à jouer pour l’éclosion d’un partenariat maroco-britannique à la hauteur des aspirations et des potentialités des deux pays. «L’avenir des deux pays, liés par des siècles de confiance et d’échanges commerciaux, grandira dans le partenariat et la prospérité », a conclu M. Coleman.



La 8ème édition des Morocco Capital Markets Days se poursuivra jusqu’à cevendredi dans la capitale britannique, l’occasion pour plus de 34 sociétés marocaines cotées et un large éventail d'acteurs des marchés de capitaux d'échanger avec les différents acteurs de la City pour tisser des partenariats.



Organisée avec le soutien de l'ambassade du Maroc au Royaume-Uni, cette édition propose un programme particulièrement riche, notamment des meetings one-to-one prévoyant plus de 160 réunions entre entreprises marocaines cotées et investisseurs internationaux.



L’édition de cette année s'inscrit dans le cadre des Morocco Business Weeks, organisées à Londres du 28 avril au 9 mai, avec pour ambition de mettre en lumière le potentiel économique du Maroc et de renforcer les liens de coopération avec le Royaume-Uni.



A travers cet événement, la Bourse de Casablanca réaffirme sa volonté de connecter le marché des capitaux marocain aux grandes places internationales et de renforcer l'attractivité du Maroc auprès des investisseurs étrangers.