Pour les fans de la série Downton Abbey, une exposition et des enchères avant le clap de fin

Une exposition et des enchères aux allures d'adieu : alors que la saga britannique Downton Abbey va tirer sa révérence en septembre, les fans peuvent découvrir à Londres des objets iconiques de la série avant leur vente, de quoi un peu apaiser leur chagrin.



A chacun sa pièce de coeur. Charlie Thomas, de la maison d'enchères Bonhams, n'hésite pas : le panneau des sonnettes des domestiques, qui apparaît dès le 1er épisode de la série, est son article préféré dans la vente.



"Pour prouver que la sonnette fonctionne, regardez ça!", s'amuse-t-il en l'actionnant. "Je m'attends à ce que quelqu'un vienne livrer le thé d'ici une minute".



Son prix est estimé entre 5.800 et 8.100 euros. "Mais je sens que cela va se vendre plus cher", dit le spécialiste, qui a fait les estimations de tous les objets pour les enchères.

La vente en ligne a démarré lundi et se terminera le 16 septembre. En parallèle, le public peut découvrir les objets dans une exposition à Londres.

"Nous avons déjà un immense intérêt venant de partout dans le monde, d'Amérique, d'Europe, d'Asie", se réjouit Charlie Thomas.



"Les gens sont en quelque sorte tombés amoureux des personnages" de Downton Abbey.

La série télévisée créée par Julian Fellowes, diffusée pour la première fois en 2010 au Royaume-Uni avant de conquérir le monde, raconte en six saisons et 52 épisodes la vie d'une riche famille aristocratique, les Crawley, et de leurs domestiques sur 30 ans.



Elle a été vue par plus de 120 millions de téléspectateurs dans le monde, selon Bonhams.

Deux films ont été tirés de la série en 2019 et 2022. Un troisième, "The Grand Finale" sortira le 10 septembre en France: il sera notamment question de divorce et de l'avenir des Crawley dans un monde qui ne cesse de changer.



Dans l'exposition, une femme observe, fascinée, la canne de Violet Crawley, qui était interprétée par Maggie Smith, décédée en septembre 2024. "C'est vraiment un bel objet", souligne-t-elle, sans donner son nom. "Je voudrais l'offrir à ma belle-mère qui va avoir 70 ans, mais je ne suis pas sûre qu'elle le prenne bien!", lâche-t-elle en souriant.



Parmi les pièces phare de la vente : la voiture de Lord et Lady Grantham (estimée entre 29.000 et 40.000 euros), qui date de 1925, et roule encore très bien, selon Charlie Thomas, la robe de mariée portée par Lady Mary lors de son mariage avec Matthew Crawley (saison 3, épisode 14), estimée de 3.500 à 5.000 euros, un sarouel de Lady Sybil (saison 1, épisode 4), estimé au même prix.



"Ce que je préfère, ce sont les robes. Elles sont magnifiques", dit Hailey Bradley, une Américaine de 23 ans qui vit à Londres. Elle est venue à l'exposition pour voir toutes ces pièces de plus près. "C'est tellement glamour", se réjouit la jeune femme qui se décrit comme "une énorme fan".



Lucia Campara, une Italienne de Milan, est venue avec son mari et leur fille de 11 ans, Giulia. Elle a organisé les vacances familiales au Royaume-Uni avec l'objectif d'aller sur les lieux importants dans la vie de Jane Austen, de découvrir l'univers de Harry Potter et de la saga Downton Abbey.



"Cette exposition est une occasion unique de voir tous ces objets qui vont disparaître", explique-t-elle. Mais Lucia ne pense pas enchérir: "Les meilleures pièces vont coûter trop cher et de toute façon, ne seraient pas vraiment utiles dans nos vies".



Jenny Foster, une Britannique de 85 ans, observe de près les robes des années 20. Elle raconte sa déception alors que la saga Downton Abbey va se terminer. "Mais en fait, je vais probablement revoir (la série) en entier, car j'en ai oublié certaines parties", dit-elle avec malice.



Les recettes de la vente seront reversées à une organisation caritative britannique, "Together for Short Lives", en faveur d'enfants malades.